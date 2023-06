VALISPACE PRÉSENTE LE PREMIER ASSISTANT TECHNIQUE ALIMENTÉ PAR L'IA AU MONDE





Le ValiAssistant donne des informations intelligentes aux ingénieurs en technologies complexes

BRÊME, Allemagne, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Valispace , une importante plateforme de collaboration technique, lance aujourd'hui le ValiAssistant (bêta), un assistant technique alimenté par l'IA qui aide les ingénieurs harware à développer leurs idées beaucoup plus rapidement et à créer de meilleurs produits.

Regardez la vidéo de lancement du ValiAssistant

Le ValiAssistant tire parti d'une combinaison de capacités exclusives de calcul intelligent avec la puissance d'un grand modèle de langage. Il utilise ChatGPT pour les exigences collaboratives et l'ingénierie matérielle et donne des informations approfondies aux développeurs de matériel révolutionnaire (machines de captage du carbone, avions à hydrogène, satellites d'observation de la Terre, etc.).

Actuellement, le ValiAssistant peut :

· Créer un espace de travail complet avec des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, des composants, des budgets de masse et des paramètres de performance à partir d'une seule idée

· Suggérer instantanément des améliorations aux exigences afin qu'elles soient bien formulées, quantifiables et vérifiables

· Trouver et supprimer les incohérences parmi des centaines d'exigences dans une spécification

· Paramétrer les exigences pour leur donner des valeurs techniques qui peuvent être liées tout au long du projet

Le lancement de la version bêta du ValiAssistant est axé sur l'ingénierie des exigences, mais les futures versions amélioreront ses pouvoirs de suggestion.

Le ValiAssistant donnera des idées et des informations par le biais de conversations continues afin d'aider les ingénieurs dans toutes les tâches quotidiennes tout au long du cycle de vie d'ingénierie : spécification des produits, conception et vérification des systèmes, révision et convergence, gestion de la gamme de produits, planification technique et collaboration.

« Un copilote pour les ingénieurs hardware permet de changer la donne. Le ValiAssistant permet aux petites équipes d'ingénierie d'apporter des produits de haute qualité sur le marché plus rapidement et aux grandes équipes de traiter admirablement la complexité croissante des produits.

Nous sommes heureux d'offrir cette capacité à tous nos clients et d'apprendre, au cours de la phase bêta, comment mieux les servir ! », a déclaré Marco Witzmann, directeur général de Valispace.

Valispace est un outil logiciel basé sur navigateur qui permet aux ingénieurs d'accélérer la construction et la conception de toutes sortes de matériel complexe. Des vaisseaux spatiaux aux satellites, en passant par les machines à café ou les dispositifs de captage du carbone, Valispace élimine le besoin de documentation inefficace, réduit les retards dans les projets et empêche les coûts de développement de grimper en flèche.

Valispace aide des entreprises comme Airbus, Volta Trucks, Hyundai, DMG Mori, Clearspace et bien d'autres à la fine pointe de la technologie à développer leurs produits et à les commercialiser plus rapidement.

Pour toute demande de renseignements des médias :

Andy Richards

Téléphone : +351 929196003

E-mail : [email protected]

7 juin 2023 à 10:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :