Luci le copilote : Lucinity marque le début d'une nouvelle ère de productivité dans la prévention de la criminalité financière





Avec Luci, le copilote d'IA générative de Lucinity, les professionnels de la prévention de la criminalité financière voient leur manière de travailler se transformer, réduisant leur temps d'enquête de plusieurs heures à quelques minutes.

REYKJAVIK, Islande, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion de la Money 20/20 à Amsterdam, Lucinity , une société SaaS d'IA pionnière spécialisée dans la prévention de la criminalité financière, a présenté Luci . Ce produit révolutionnaire, alimenté par une IA générative avancée, agit comme un copilote et vise à augmenter de manière significative la productivité des équipes qui travaillent à la prévention des crimes financiers. Grâce à sa capacité à convertir des données complexes en informations compréhensibles en temps réel, Luci facilite le travail des équipes responsables des risques et de la conformité. Cela se traduit par une standardisation des processus, une réduction significative du temps consacré à la prise de décision et une amélioration globale de leur efficacité.

« Luci n'est pas seulement un outil d'IA, c'est une véritable révolution. Il représente une avancée considérable dans la prévention de la criminalité financière, bouleversant profondément les pratiques des professionnels oeuvrant dans ce domaine. Nous ne parlons pas ici d'améliorations progressives, mais de transformer un processus qui prenait des heures en un processus qui prend quelques minutes », a déclaré Gudmundur Kristjansson, PDG et fondateur de Lucinity.

En utilisant l'IA générative, Luci convertit des données complexes en informations immédiatement utilisables. Doté d'une compréhension contextuelle et d'une capacité de communication, il guide les analystes vers des décisions plus éclairées, ce qui se traduit par des améliorations notables en matière de conformité et de résultats.

Voici quelques-unes des capacités que Luci apporte instantanément :

· Raisonnement cohérent : Luci transforme les résultats complexes de l'IA en informations claires, épargnant ainsi aux analystes la tâche fastidieuse de trier des données complexes.

· Recherche instantanée résumée : Luci rassemble rapidement des informations pertinentes, effectue des vérifications approfondies et offre des renseignements cruciaux sur les risques. De plus, Luci résume les résultats de recherche, simplifiant ainsi l'analyse des données.

· Automatisation des tâches : En prenant en charge les tâches fastidieuses, Luci libère les analystes pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus importantes.

· Une narration précise : Luci génère des rapports réglementaires détaillés continuellement ajustés en fonction des directives réglementaires et des exigences de l'entreprise.

La technologie de copilote exclusive de Lucinity a été conçue sur la plateforme Azure OpenAI de Microsoft pour garantir le respect des normes de sécurité les plus rigoureuses et du développement responsable de l'IA. Ainsi, Luci peut fournir une protection de premier ordre des données sensibles des clients, tout en assurant que ses services révolutionnaires respectent toutes les normes réglementaires et d'entreprise.

Lucinity entame des essais clients avec Currencycloud, une solution Visa, ainsi qu'avec Arion Bank, afin de démontrer concrètement les applications et les avantages de Luci dans le monde réel.

« Luci va changer la donne pour nous », a déclaré Will Staples, responsable des rapports sur le blanchiment d'argent chez Currencycloud. « Grâce à sa capacité à convertir les résultats complexes de l'IA en informations exploitables, notre équipe peut prendre des décisions plus rapides et éclairées, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources précieuses. »

« Notre partenariat avec Lucinity a été extrêmement enrichissant », a déclaré Andrés Fjeldsted, responsable de la conformité chez Arion Bank. « La plateforme Lucinity a déjà fait une grande différence dans nos efforts de conformité anti-blanchiment d'argent. Nous sommes impatients de voir l'impact potentiel de Luci sur nos opérations, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la cohérence entre les analystes. »

Ce lancement fait suite à la récente collaboration de Lucinity avec le Centre nordique d'innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI) dans le cadre du projet Aurora. Ce projet innovant s'est concentré sur l'exploitation d'une technologie de pointe et sur la puissance de l'analyse intelligente des données afin de révéler des modèles cachés dans les transactions transfrontalières tout en plaçant la vie privée des individus au premier plan.

« Avec Luci, Lucinity demeure à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA, offrant une efficacité et une précision inégalées dans la prévention de la criminalité financière. Notre engagement à révolutionner ce domaine est inébranlable. Animés par notre engagement éthique en matière d'IA , nous utilisons cette technologie non seulement pour créer un produit supérieur, mais aussi pour donner une utilité concrète à l'argent. », a ajouté Gudmundur Kristjansson, PDG et fondateur de Lucinity.

7 juin 2023 à 10:37

