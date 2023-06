Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête au Centre-du-Québec





NICOLET, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui au Centre-du-Québec, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

La journée a débuté tôt en matinée avec une rencontre avec les élues et élus de la région permettant d'échanger sur différentes priorités et enjeux de la région. Le président accompagné de la mairesse a par la suite, visité Casa Das Tias, une entreprise de la région qui confectionne des sauces épicées.

« Grâce aux différents échanges, j'ai eu la chance d'en apprendre davantage sur la région du Centre-du-Québec et sur les différentes priorités de la région. Dans le cadre de ma tournée, je rencontre des élues et élus impliqués, innovants, mais qui doivent jongler avec plusieurs enjeux. La pression est forte et les moyens sont limités, il faut trouver des solutions permettant d'alléger la pression sur nos élus municipaux. », a mentionné monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Des moments d'échanges comme aujourd'hui, c'est crucial en prévision du nouveau partenariat avec Québec. Les enjeux sont nombreux, ici tout particulièrement, nous avons une pénurie importante de main-d'oeuvre, nous avons pu échanger à ce sujet avec l'ensemble des représentantes et représentants de la région. », a précisé la deuxième vice-présidence de l'UMQ, administratrice régionale pour la région du Centre-du-Québec et mairesse de Nicolet, madame Geneviève Dubois.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

