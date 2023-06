Protectoria Venture a signé un accord pour proposer une carte d'identité numérique décentralisée à l'Indonésie.





Protectoria Venture AS, https://protectoria.com/, a signé avec son partenaire local, PT Gimle Investment Group, un accord avec PT INTI (Persero), entreprise publique agissant en tant que conseiller stratégique de confiance du gouvernement central, pour proposer des services d'infrastructure d'identité numérique décentralisée destinés aux entités publiques, aux entreprises et aux citoyens indonésiens.

Les entreprises en question se sont engagées à coopérer exclusivement à la conception, à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure d'identité numérique décentralisée pouvant être proposée à tout fournisseur de services de n'importe quel secteur ou industrie dans le cadre d'une mise en oeuvre nationale. Les citoyens pourront contrôler leurs propres données et accéder facilement et en toute sécurité à tous les types de services numériques de la société.

Protectoria Venture proposera des services d'identité numérique décentralisés basés sur la plateforme technologique de l'entreprise, dont l'architecture repose sur l'identité souveraine (SSI) et la technologie blockchain, et qui seront fournis en tant que service basé sur le cloud (IDaaS). PT INTI (Persero) s'engagera avec les entités gouvernementales en tant que fournisseur de services de confiance envers tout fournisseur de services d'application privé et public et les utilisateurs finaux en vertu de la nouvelle loi sur la protection de la vie privée.

Ces entreprises ont la conviction que l'infrastructure d'identité numérique décentralisée sera le choix préféré des sociétés modernes et qu'elle pourrait même devenir la pierre angulaire de l'économie numérique, permettant d'accélérer l'innovation, de renforcer la concurrence et d'améliorer la protection des consommateurs.

Trond Lemberg, PDG de Protectoria Venture, a déclaré :

« Il s'agit d'une reconnaissance significative des prouesses technologiques de Protectoria Venture basées sur la SSI et la proposition commerciale, combinant notre expérience des sociétés numérisées scandinaves et la vision d'institutions internationales de premier plan. Nous prévoyons une forte croissance dans les années à venir, à mesure que nous pénétrons le marché indonésien des services d'identité numérique, qui est vaste et en pleine expansion, avec des partenaires solides. Nous envisageons de multiples applications de nos services d'identité numérique interopérables dans la région de l'ANASE, conformément au plan directeur numérique de l'ANASE pour 2025. »

Edi Witjara, président-directeur de PT INTI (Persero), a fait le commentaire suivant à propos de l'accord.

"Nous nous montrons résolument confiants dans nos intentions de contribuer à doter le pays d'une infrastructure numérique capable de sécuriser efficacement les transactions, de protéger la vie privée et de faciliter la transformation numérique de la société indonésienne. Nos partenaires ici nous aideront à fournir une technologie et des services d'identité de classe mondiale, alignés sur les demandes du gouvernement indonésien, de la population et sur les visions des institutions internationales d'une infrastructure d'identité numérique idéale. »

