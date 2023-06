TIP Group lance l'Académie de mécanique TIP





Lancement dans six pays d'une académie unique en son genre pour mécaniciens de semi-remorques!

TORONTO, le 7 juin 2023 /CNW/ - TIP Group, l'un des chefs de file du secteur des équipements et des services de transport, lance une toute nouvelle académie pour former des mécaniciens et des mécaniciennes de semi-remorques. L'Académie de mécanique TIP prendra son envol au Canada, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni vers la fin de 2023 et en Allemagne au début de 2024. Au Canada, l'Académie de mécanique TIP sera centralisée dans la région du Grand Toronto.

L'Académie de mécanique TIP sera la première du genre dans l'industrie du transport; les stagiaires obtiendront leur certification TIP en mécanique de semi-remorques en neuf mois, au lieu des trois à quatre ans nécessaires à la certification en véhicules lourds. En outre, les stagiaires obtiendront une gamme complète d'avantages sociaux ainsi qu'un salaire correspondant à leur expérience lorsqu'ils se joindront à l'entreprise.

L'Académie de mécanique TIP est ouverte aux personnes passionnées par une carrière de technicien ou technicienne dans l'industrie du transport. Le programme couvre un large éventail de sujets, notamment l'entretien des semi-remorques, la recherche de défaillances, les réparations et la sécurité. Les stagiaires suivront également une formation pratique dans les installations ultramodernes de TIP et travailleront sur de vraies semi-remorques sous la direction de mentors mécaniciens expérimentés.

Profitant d'une combinaison de formation dirigée par un instructeur, d'apprentissage en ligne et de formation pratique, les stagiaires auront la possibilité d'apprendre auprès d'experts de TIP et de mettre immédiatement en pratique leurs nouvelles compétences. Le programme de formation sera limité à huit ou douze stagiaires par classe, afin que chaque personne puisse obtenir toute l'attention nécessaire. TIP s'engage à offrir des occasions de perfectionnement professionnel à ses employés, et les diplômés de l'Académie de mécanique TIP ne seront pas en reste. Ils auront accès à une formation complémentaire et à une éventuelle promotion au sein de l'organisation en accédant à des postes de travail technique, de supervision, voire de direction d'atelier. Au terme du programme, tous les stagiaires auront la possibilité de participer à la Compétition annuelle mondiale de mécanique par équipe, où le talent et l'expertise sont soulignés et récompensés, et dont les finales se déroulent à Valence!

« Les mécaniciens et les mécaniciennes sont les héros méconnus de notre industrie, et nous comptons sur eux pour servir nos clients et maintenir leur parc de véhicules sur la route. L'Académie de mécanique TIP est un excellent moyen d'attirer de nouveaux talents, et l'apprentissage accéléré permet aux stagiaires de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en seulement neuf mois et d'être rémunérés comme s'ils étaient diplômés d'un programme d'études de quatre ans », déclare Hiske Damhuis, directrice principale des ressources humaines.

Pendant le programme, les stagiaires peuvent s'attendre à un salaire de départ de 20 à 27 $ l'heure, en fonction de leur expérience et de leur lieu de travail. Parmi les autres avantages liés à l'inscription à l'Académie de mécanique TIP, citons un coffre à outils de démarrage, des allocations pour les chaussures et les outils, une gamme complète d'avantages sociaux et une prime à l'embauche. Les mécaniciens et mécaniciennes continueront également à bénéficier d'un soutien complet dans le cadre de leurs programmes d'apprentissage provinciaux, le cas échéant.

La période d'inscription pour l'Académie de mécanique TIP est désormais ouverte, et la formation commencera à l'automne 2023. Pour plus d'informations sur le programme et sur le processus de demande d'admission, veuillez consulter le site Web du TIP Group - Canada (Français/Anglais).

À propos du TIP Group

TIP Group, chef de file dans l'industrie des équipements et de services de transport en Europe et au Canada, est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Nous sommes spécialisés dans la location à court et à long terme d'équipement de transport routier et intermodal, les services tels que l'entretien et la réparation, la vente d'équipement usagé et d'autres services à valeur ajoutée, tels que les solutions numériques. Nous fournissons ces services aux clients des secteurs du transport et de la logistique à partir de plus de 130 succursales répartis dans 18 pays en Europe et au Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn. www.tip-group.com

SOURCE TIP Group Canada

7 juin 2023 à 09:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :