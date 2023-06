La hausse de production d'osmium conduit à une réduction des prix et à des livraisons compensatoires offertes





MURNAU AM STAFFELSEE, Allemagne, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ce matin, la hausse de production d'osmium attendue s'est produite, menée par les instituts d'osmium dans le cadre de leurs spécifications ESG-M. Cette hausse a conduit à un ajustement du prix de l'osmium cristallin. Ladite hausse a entraîné un ajustement du prix de l'osmium cristallin, le nouveau prix du gramme étant fixé à 1 184,23 ?, ce qui représente une réduction de 34,814 %. En outre, les propriétaires d'osmium cristallin répertoriés dans la base de données mondiale de l'osmium recevront des envois compensatoires offerts afin d'équilibrer leur stock existant.

Contrairement au monde de la blockchain, les hausses de production ont été sans précédent pour les métaux précieux jusqu'à présent. Les institutions d'osmium sont les pionnières de cette hausse dans le cadre de leurs exigences ESG-M. Dans le cas de l'osmium, l'objectif est de répercuter sur le marché l'amélioration des prix de production de la raffinerie de cristallisation en Suisse, sans désavantager les propriétaires qui ont acheté à des prix plus élevés. Cette hausse offre au marché en expansion de la bijouterie la possibilité d'acquérir de l'osmium cristallin à des prix favorables, ce qui permettra à davantage de fabricants de proposer des bijoux en osmium et aux fabricants existants d'augmenter leurs stocks.

Dans le cadre de cette hausse,tous les propriétaires actuels d'osmium cristallin recevront dans les prochaines heures un e-mail de l'institut d'osmium de leur pays respectif leur accordant, le droit de recevoir des livraisons compensatoires d'osmium cristallin sur la base de leur inventaire actuel. Cette livraison de compensation est comparable aux effets d'une division d'actions. Dans le cas où certains propriétaires ne recevraient pas l'e-mail de compensation approprié pour des raisons techniques, ils sont encouragés à contacter un institut d'osmium, en fournissant leur code d'identification d'osmium et, le cas échéant, leur code de propriétaire. La ligne directe pour ces demandes est le +49 (89) 7 44 88 88 88.

Les mesures prises dans le cadre de la hausse de production d'osmium représentent un défi logistique pour les instituts d'osmium, car elle implique l'envoi de milliers de colis dans le monde entier. En cas de problème de livraison, les propriétaires sont priés de contacter rapidement un institut d'osmium pour obtenir de l'aide.

Avec le soutien des principales associations de bijoutiers, l'osmium cristallin est de plus en plus utilisé sur le marché de la bijouterie exclusive. En raison de la baisse des prix des diamants, ce métal précieux a trouvé un marché en pleine expansion comme alternative de haute qualité aux tapis de diamants qui demandent beaucoup de travail. La cristallisation de disques plats, associée à une purification poussée, est une technologie essentielle pour ce métal précieux de grande valeur. Le procédé permet désormais de cristalliser des disques plus grands à des taux de récolte presque identiques (8-9 %) sans augmentation de la consommation d'énergie. Cette augmentation significative de la surface utilisable par cycle de production permet de réaliser des incrustations allant jusqu'à 9,5 cm en utilisant une seule pièce.

Il est peu probable qu'une autre hausse de production de cette nature se produise, car les limites physiques de production semblent avoir été atteintes avec le diamètre obtenu. La cristallisation simultanée a permis de réduire les coûts, tandis que les prix de la haute purification, de la coupe et de la certification sont restés inchangés. Cependant, les économies d'énergie et d'efforts sont considérables. Pour illustrer l'impact de la hausse de production, une correction des prix au gramme a été apportée au tableau disponible sur le site www.osmium-preis.com .

Les propriétaires recevront des biens de compensation gratuits afin de maintenir la valeur équivalente de leurs avoirs personnels en osmium malgré la réduction du prix. Leur investissement personnel en capital reste inchangé. Simultanément, l'envoi de biens de compensation réduit la quantité totale d'osmium cristallin en stock, ce qui nous rapproche du BigBang de l'osmium et du ThinOut de l'osmium.

Pour plus de détails sur la hausse de production, veuillez consulter le site www.osmium.com et les documents FAQ fournis. Les commandes et les réservations d'osmium cristallin continueront d'être acceptées sur le site web, avec une capacité de serveur accrue pour gérer le volume plus important de demandes. La ligne d'assistance téléphonique pour l'osmium, +49 (89) 7 44 88 88 88, est disponible en plusieurs langues.

Veuillez noter qu'en raison de la charge de travail considérable, les réservations non contraignantes effectuées le jour de la hausse resteront actives pendant deux mois. Toute réservation non contraignante non utilisée expirera automatiquement le 5 août 2023.

Toutes les réservations non contraignantes doivent être effectuées le jour de la hausse ou soumises de manière informelle par e-mail à [email protected] .

