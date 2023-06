Briser les frontières du dépistage du cancer du sein : Densitas® et ScreenPoint Medical visent à améliorer les résultats pour les patientes





HALIFAX, NS, le 7 juin 2023 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur mondial de solutions d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec ScreenPoint Medical, un concepteur de solutions novatrices d'imagerie du sein. Les entreprises travailleront ensemble pour élargir la portée de leurs solutions d'IA de pointe, transformant ainsi la prestation des soins pour les fournisseurs de mammographies et les patientes.

Une imagerie de haute qualité est essentielle pour la détection précise du cancer du sein. Pourtant, jusqu'à 50 % des mammographies ne répondent pas aux normes de qualité d'image, et dans 80 % des cas, le problème est dû à un mauvais positionnement. Grâce à ce partenariat stratégique, Densitas® et ScreenPoint offriront leurs solutions d'IA révolutionnaires pour répondre à ces préoccupations important touchant la mauvaise qualité de l'image et du positionnement, dans le but d'améliorer la précision de la détection du cancer du sein et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patientes.

« Nous devons compter sur des solutions pragmatiques et évolutives axées sur les technologies de précision afin d'améliorer la qualité de la mammographie et les diagnostics du cancer du sein, tant sur le plan de la santé des individus que de la santé de la population », a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. « Nous sommes ravis de nous associer à ScreenPoint dans notre vision commune qui consiste à appliquer des procédures d'imagerie du sein de précision à chaque mammographie effectuée lors de tous les tests de dépistage afin de prendre en charge les patientes tout au long de leur parcours de dépistage, de diagnostic, de traitement et de prévention du cancer du sein. »

Densitas intelliMammotm est une plateforme sophistiquée améliorant la qualité des mammographies qui soutient les équipes de soins cliniques afin d'améliorer la qualité de l'image, l'efficacité opérationnelle, la conformité aux lignes directrices EQUIP de la Mammography Quality Standards Act de la FDA et du American College of Cardiology, et la confiance clinique reposant sur les solutions d'IA de premier ordre.

Transpara® de ScreenPoint fait appel à l'apprentissage profond pour analyser les mammographies afin d'assurer l'exactitude des tests de dépistage précoce du cancer du sein. Il a été démontré que Transpara réduit le temps de lecture des mammographies pour les radiologues, ce qui permet d'améliorer la précision et la productivité d'une spécialité médicale confrontée à des niveaux d'épuisement professionnel hors du commun.

« La détection précoce du cancer du sein est essentielle pour favoriser un traitement efficace », a déclaré Mark Koeniguer, chef de la direction de ScreenPoint Medical. « Nous sommes ravis de nous associer à Densitas, une entreprise qui partage notre point de vue sur l'importance de la mammographie de haute qualité pour améliorer la sensibilisation à nos solutions et l'accès à celles-ci, ce qui favorise l'amélioration continue de la qualité à toutes les étapes du dépistage du cancer du sein. »

Ensemble, ces deux solutions d'intelligence artificielle de premier ordre peuvent contribuer à améliorer la précision du dépistage du cancer du sein, à éviter les procédures inutiles découlant de résultats faussement positifs, à dépister le cancer plus tôt et à réduire les rappels techniques coûteux. Ces informations aident les radiologues à interpréter les résultats et leur permettent de prendre des décisions éclairées concernant le suivi des procédures de dépistage ou de diagnostic.

À propos de Densitas®

Densitas® est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, axées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les technologies de précision. Densitas® intelliMammotm aide les hôpitaux et les centres d'imagerie fournissant des services de mammographie à réaliser des gains d'efficacité, à répondre aux exigences de conformité de la FDA et de l'ACR et à soutenir la détection et le traitement précoces du cancer du sein. Pour en savoir plus, visitez www.densitashealth.com .

À propos de ScreenPoint

ScreenPoint Medical transforme la recherche sur les technologies d'apprentissage machine de pointe en technologie accessible aux radiologues afin d'améliorer le flux de travail du dépistage, la confiance à l'égard des décisions et l'évaluation des risques de cancer du sein. La solution Transpara jouit de la confiance des radiologues du monde entier puisqu'elle a été développée par des spécialistes de l'apprentissage machine et de l'analyse d'images et améliorée en suivant les commentaires des spécialistes de l'imagerie du sein de renommée mondiale.

