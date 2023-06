TELUS encourage l'innovation et la croissance des entreprises canadiennes avec la quatrième édition du concours #AidonsNosPME





TORONTO, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme #AidonsNosPME de TELUS est de retour pour une quatrième année consécutive afin d'encourager les propriétaires d'entreprise, les dirigeants et les équipes qui font les choses autrement et s'engagent auprès de leurs collectivités. Comme les petites entreprises emploient 10 millions de Canadiens et représentent 69 pour cent de la croissance annuelle de l'emploi dans le secteur privé au Canada , TELUS souhaite souligner le rôle essentiel des entrepreneurs comme moteurs d'innovation, de croissance économique et de changements sociaux.



« Jour après jour, les entreprises redoublent d'audace et de créativité pour changer la donne au profit de leurs clients et de leurs collectivités », affirme Navin Arora, vice-président à la direction à TELUS et président de TELUS Affaires. « Cet esprit d'entreprise et d'innovation mérite d'être souligné. En tant que fiers promoteurs du milieu des affaires d'ici, nous mettons en lumière les propriétaires d'entreprise et leur donnons les moyens d'accomplir des projets encore plus ambitieux qui font progresser l'économie et la société. »

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 6 septembre 2023, les entrepreneurs peuvent s'inscrire au telus.com/#AidonsNosPME pour courir la chance de gagner l'un des cinq grands prix, des ensembles d'une valeur de plus de 125 000 $ chacun qui comprennent : 50 000 $ en argent, 50 000 $ en publicité et plus de 25 000 $ en solutions technologiques et en services d'affaires de TELUS et ses partenaires, un forfait de voyage aller-retour pour Vancouver afin de célébrer cet accomplissement, ainsi que l'accès à un mentorat personnalisé du comité consultatif de TELUS. De plus, 15 finalistes recevront chacun 20 000 $ en financement, technologies et autres prix. Tout l'été, les « 50 jours d'effervescence » permettront à des participants tirés au hasard de gagner encore d'autres prix.

Les participants devront expliquer comment leur entreprise change la donne, résout des problèmes actuels ou futurs et mise sur la technologie pour stimuler sa croissance et son avantage concurrentiel. Les gagnants seront sélectionnés par un jury formé de Roi Ross, vice-président, Marketing, TELUS Affaires; Anjali Kapal, vice-présidente, Gestion des produits et expérience client, Postes Canada; Penny Hicks, directrice générale, Partenariats clients, The Globe and Mail; et Mark Hickman, directeur général, Sage Canada.

Le jury intégrera également Lourdes Juan, fondatrice de Leftovers Foundation et gagnante du concours #AidonsNosPME en 2021. À la fois entrepreneuse primée et fondatrice d'organisations variées, Mme Juan connaît d'expérience ce que la reconnaissance et l'appui d'autres leaders du milieu des affaires peuvent apporter à une entreprise en croissance.

« Gagner #AidonsNosPME a offert une visibilité accrue à notre organisation dans des espaces que nous n'arrivions pas à atteindre auparavant, un véritable tremplin pour l'entreprise, souligne Mme Juan. En plus des prix magnifiques, la couverture médiatique et le partenariat avec TELUS nous ont permis de raconter notre histoire et de faire découvrir notre mission aux Canadiens, stimulant ainsi la croissance de l'entreprise. »

TELUS est fière d'appuyer les entreprises canadiennes. Depuis 2020, nous avons consacré 3,5 millions de dollars à l'initiative #AidonsNosPME pour offrir du financement, de la publicité et des solutions technologiques aux entrepreneurs et les aider à prospérer dans l'univers numérique. Comme gage de notre engagement renouvelé envers la croissance des entreprises canadiennes, nous avons investi plus de 300 M$ pour soutenir les entrepreneurs, les jeunes pousses et les dirigeants de demain grâce au Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur et à TELUS Capital de risque.

Pour en apprendre davantage sur le programme et vous inscrire, visitez telus.com/aidonsnospme .

