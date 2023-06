Le gouvernement du Canada collabore avec la société civile pour renforcer nos lignes de défense contre la désinformation en ligne





OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé des détails additionnels au sujet d'un investissement de 5,5 millions de dollars pour créer le Réseau canadien de recherche sur les médias numériques (RCRMN).

Le RCRMN va renforcer encore davantage la résilience de la population canadienne en matière d'information en menant des recherches sur la manière dont la qualité de l'information, y compris les récits de désinformation, se répercute sur les attitudes et les comportements des gens et en appuyant des stratégies qui améliorent la littératie numérique des Canadiens.

Au Canada comme ailleurs dans le monde, la démocratie est confrontée à une menace croissante de la part d'acteurs qui cherchent à affaiblir et à miner la confiance des citoyens envers leurs institutions. La menace grandissante que représente la désinformation souligne le besoin de plus en plus grand de mieux cerner l'ampleur et la portée de la tâche qui nous attend et de déterminer les bonnes façons d'intervenir.

L'Observatoire de l'écosystème médiatique, une initiative de recherche dirigée par l'Université McGill et l'Université de Toronto, gérera le RCRMN de manière indépendante.

L'initiative s'inscrit dans une série de mesures annoncées par le premier ministre le 6 mars 2023 pour lutter contre la menace que pose l'ingérence étrangère.

La démarche fait par ailleurs fond sur le plan du gouvernement du Canada pour protéger la démocratie canadienne, qui comporte des initiatives visant notamment à améliorer la littératie numérique, à lutter contre l'ingérence étrangère et à préserver l'intégrité de nos élections.

Le travail visant à sauvegarder les processus et les institutions démocratiques du Canada requiert un effort de collaboration. Ensemble, nous assurerons la solidité de notre démocratie.

« Le travail effectué par les organisations de la société civile et les universités pour améliorer la littératie numérique des Canadiens est essentiel pour que notre démocratie demeure l'une des plus solides au monde. L'investissement de notre gouvernement dans le Réseau canadien de recherche sur les médias numériques leur permettra d'élargir la portée de leurs recherches et de faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent bénéficier de leurs conclusions. En travaillant ensemble, nous serons plus efficaces pour relever le défi que pose la désinformation. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivite?s

« La lutte contre la mésinformation et la désinformation est l'une des préoccupations les plus urgentes de notre époque. Nous ne sommes peut-être pas tous d'accord et ne partageons pas tous les mêmes points de vue, mais nous devrions tous fonder notre travail sur le même ensemble de faits. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'Initiative de citoyenneté numérique. Le principe fondateur de cette initiative est que la meilleure défense contre la mésinformation et la désinformation est une population informée et résiliente. Nous sommes fiers de collaborer avec des établissements tels que l'Université McGill et l'Université de Toronto dans notre travail pour atteindre cet objectif. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« La vie des Canadiens est de plus en plus marquée par les technologies numériques. Nous déplaçons notre vie politique, notre économie, nos relations et notre participation à la vie démocratique en ligne au moment précis où la fiabilité des informations qui circulent dans notre monde numérique est en train de s'éroder. Il est donc impératif que nous comprenions mieux comment fonctionne notre écosystème de l'information, comment, en tant que citoyens, nous échangeons et consommons en ligne, et comment la structure de notre monde en ligne façonne notre société. Cela est d'autant plus urgent du fait que nous sommes confrontés à la menace croissante de l'ingérence étrangère dans notre démocratie. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait donné la priorité à la création d'une communauté nationale de chercheurs afin d'aider les Canadiens à mieux comprendre ce qui se passe en ligne et à s'y retrouver pour renforcer notre démocratie. »

- Taylor Owen, Université McGill

« Nous avons une compréhension au mieux très partielle de la façon dont les Canadiens réagissent à ce qu'ils lisent, regardent et commentent en ligne. Le RCRMN est mis en place pour produire une recherche de niveau mondial sur les comportements, attitudes et souhaits des Canadiens. Cette recherche doit être considérée comme essentielle pour soutenir efficacement les Canadiens dans leur utilisation des médias numériques et pour aider les gouvernements canadiens à prendre des mesures éclairées et axées sur les faits. »

- Peter Loewen, Université de Toronto

https://www.canada.ca/fr/institutions-democratiques.html

