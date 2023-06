LES FILMS RIGIDES KP TRAY2TRAY® APPORTENT DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS : DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE CONTENU RECYCLÉ ET DES RÉDUCTIONS D'ÉCOTAXE EN France





LONDRES, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à la technologie kp Tray2Tray®, les films rigides en PET de kp pour les applications de formage, remplissage et scellage et de thermoformage sont entièrement circulaires. Non seulement ils sont recyclables, mais l'entreprise a franchi une nouvelle étape : ses films rigides sont désormais fabriqués avec jusqu'à 35 % de PET recyclé post-consommation provenant de barquettes alimentaires. Les entreprises françaises bénéficient en outre d'une réduction de l'écotaxe. Les films rigides kp PET étant conformes à la réglementation de l'EFSA sur le contact alimentaire, elles peuvent bénéficier d'une réduction de l'éco-participation de CITEO pouvant aller jusqu'à 0,14 ?/kg.

En 2020, un million de tonnes de PET ont été utilisées pour produire des barquettes alimentaires*. Seuls 21 % ont été collectés et triés pour être recyclés. Cela signifie que 800 000 tonnes de PET pour barquettes sont gaspillées chaque année. Après trois ans de recherche, Klöckner Pentaplast a mis au point une solution qui profitera à la fois aux clients, aux marques et à l'environnement.

"Notre technologie kp Tray2Tray® crée un circuit fermé pour les barquettes alimentaires. Nous travaillons avec nos partenaires pour récupérer les barquettes alimentaires usagées et les transformer en nouvelles barquettes d'emballage alimentaire. À elle seule, la technologie Tray2Tray peut permettre de remettre sur le marché plus de 50 000 tonnes de PET recyclé. Par ailleurs, l'approche française en matière d'écotaxe est unique en Europe. CITEO encourage réellement le marché français à développer la filière de recyclage des barquettes alimentaires en PET. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans l'objectif de kp de boucler la boucle. Cela signifie que nous utilisons de plus en plus de matériaux recyclés provenant des barquettes dans notre production", explique Vincent Gass, VP Marketing et Innovation, Food Packaging chez kp.

Avec kp Tray2Tray® pour les films rigides, les clients continuent à bénéficier de barquettes d'emballage alimentaire thermoformées sûres, protectrices, transparentes et légères qui soutiennent leurs engagements en matière de durabilité à long terme.

Klöckner Pentaplast se concentre sur la réalisation de sa vision : La protection durable des besoins quotidiens, kp est un leader mondial de l'emballage rigide et flexible et des solutions de films spécialisés, au service des marchés des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des protéines, entre autres. Avec un portefeuille large et innovant de films et de services d'emballage et de produits, kp joue un rôle intégral dans la chaîne de valeur du client en sauvegardant l'intégrité du produit, en protégeant la réputation de la marque et en améliorant le développement durable. La stratégie de développement durable de kp, "Investing in Better", renforce son engagement à atteindre dix objectifs clairs pour une amélioration à long terme. kp a obtenu une note d'or d'EcoVadis, la principale plateforme d'évaluation des performances environnementales, sociales et éthiques, ce qui place kp dans les 3 % d'entreprises les mieux notées dans le secteur de la fabrication de produits en plastique. Fondée en 1965, kp possède 31 usines dans 18 pays et emploie plus de 5 600 personnes au service de ses clients dans le monde entier, sur plus de 60 sites.

