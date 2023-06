FLO et Nissan Canada annoncent de nouvelles initiatives pour encourager l'adoption des véhicules électriques (VE)





Les bornes de recharge FLO Maison MC seront disponibles à l'achat chez les concessionnaires Nissan

150 $ de crédits de recharge pour les clients qui achètent une nouvelle Nissan Leaf ou ARIYA avec un plan de protection Nissan EV Care

VILLE DE QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - FLOMD, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente, et Nissan Canada simplifient la recharge de véhicules électriques grâce à deux initiatives : des crédits de recharge gratuits FLO et un accès accru aux bornes de recharge résidentielles FLO partout au Canada pour les acheteurs de nouvelles voitures.

Les programmes donneront 150 $ de crédits de recharge aux clients de Nissan Canada qui achètent ou louent un nouveau véhicule électrique Nissan avec l'ensemble de protection Nissan EV Care. De plus, les conducteurs canadiens peuvent maintenant acheter des bornes de recharge FLO MaisonMC chez les concessionnaires Nissan à l'échelle nationale.

« Avec plus de VE que jamais sur les routes de l'Amérique du Nord, FLO fournit aux électromobilistes des bornes de recharge pour VE accessibles, sécuritaires et fiables, à la maison comme en déplacement. Nous accueillons avec plaisir les nouveaux conducteurs de VE Nissan dans le réseau FLO, qui affiche fièrement un temps de disponibilité de 98 % », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Ces nouvelles initiatives avec Nissan ne sont que le début de notre engagement conjoint à accélérer l'adoption des VE en Amérique du Nord, et nous sommes impatients de développer cette relation. »

FLO offre aux conducteurs de véhicules électriques un vaste réseau de bornes de recharge faciles à utiliser et une offre complète de solutions de recharge fiables. Les conducteurs de VE Nissan auront accès au réseau de recharge FLO, ce qui leur permettra de recharger leur VE via les bornes au niveau 2 et aux bornes rapides situées d'un océan à l'autre au Canada et aux États-Unis.

« Alors que nous élargissons notre offre de véhicules électriques, nous sommes ravis de collaborer avec FLO pour faciliter encore plus la recharge de nos clients », a déclaré Ben Lee, président de Nissan Canada Extended Services Inc. (NCESI). « Nous sommes ravis d'offrir des crédits de recharge de 150 $ aux nouveaux conducteurs de véhicules électriques Nissan avec leur ensemble de protection Nissan EV Care. De plus, les clients de Nissan pourront acheter la borne de recharge FLO MaisonMC directement auprès des concessionnaires Nissan Canada. »

Nissan Canada a choisi la borne de recharge FLO MaisonMC comme borne de recharge à domicile proposée chez ses concessionnaires. Conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, le boîtier fait entièrement en aluminium, étanche, résistant aux chocs et à la corrosion est conçu pour durer. La borne de recharge à domicile certifiée ENERGY STAR correspond à la plupart des taux d'acceptation de puissance maximale des véhicules électriques pour recharger la plupart des véhicules en 6 à 8 heures, ce qui permet aux conducteurs de recharger leur véhicule pendant la nuit. Le modèle X5 offre une recharge intelligente sophistiquée, permettant au client de programmer des horaires spécifiques pour recharger, de limiter l'alimentation pendant les périodes de pointe, de suivre l'utilisation et de configurer les paramètres à partir de leur appareil iOS ou Android.

Pour en savoir plus sur les collaborations et les partenariats de FLO avec les constructeurs automobiles, visitez le site flo.com. Pour en savoir plus sur la façon dont FLO calcule le temps de disponibilité, visitez :98 % Uptime (La disponibilité de 98 %).

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 90 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

FLOMD et FLO MaisonMC sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de marketing et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI a été le premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, et emploie maintenant directement 311 employés à temps plein dans les bureaux de Vancouver (C.-B.), Mississauga (Ontario) et Kirkland (Québec). Il y a 209 concessionnaires Nissan indépendants et 38 détaillants INFINITI au Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Nissan au Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI en ligne à l'adresse www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

