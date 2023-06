INVITATION AUX MÉDIAS - Le Shack numérique 2023 : l'événement phare en innovation technologique et numérique de Raymond Chabot Grant Thornton





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Raymond Chabot Grant Thornton invite les représentants des médias à assister à la 3e édition du Shack numérique, le mardi 13 juin 2023, un événement sur la transformation numérique et technologique organisé en collaboration avec Vooban.

C'est à travers sept conférences, qui auront lieu de 9 h à 16 h 30, que des experts et entrepreneurs de renom traiteront d'avancées, de défis et d'occasions d'affaires liés à la transformation numérique. Sous le thème «?Des idées pour propulser votre entreprise?», l'événement aura lieu cette année au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, en plus d'être accessible par visioconférence.

Des conférenciers proposeront ainsi aux participants des pistes de réflexion et des solutions concrètes en matière de transformation numérique, un enjeu incontournable afin que les organisations demeurent compétitives et innovantes. Voir la programmation complète du Shack numérique en cliquant ici.

Pour y participer gratuitement, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Gaëlle Fontaine (voir les coordonnées à la fin) pour obtenir le code promotionnel en vue de procéder à l'inscription de l'activité, qui se déroulera en ligne ou en présentiel. Les représentants des médias auront donc le choix d'y participer en présentiel ou en virtuel.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2?800 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 145 marchés et comptons plus de 68?000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

