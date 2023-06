Écart de diplomation entre le Québec et l'Ontario - L'urgence d'investir dans l'Université du Québec





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des travaux actuels de révision de la formule de financement des universités, le gouvernement du Québec doit prendre des mesures décisives pour garantir l'accessibilité du savoir et combler l'écart de diplomation qui persiste entre le Québec et l'Ontario. C'est l'appel que lance l'ensemble des dix cheffes et chefs d'établissements du réseau de l'Université du Québec (UQ) et son nouveau président, Alexandre Cloutier, à l'occasion du dépôt d'un mémoire qui met en évidence la nécessité pour le gouvernement de combler l'iniquité financière grandissante entre les universités. Ils y soulignent également l'importance cruciale d'octroyer à l'UQ les ressources nécessaires pour qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission de rendre l'enseignement supérieur accessible à tous et à toutes.

En 2021, le tiers de la population québécoise des 25 à 64 ans détenait un diplôme de grade universitaire, une proportion nettement plus basse que celle de l'Ontario qui frise 40 %. Cette disparité, qui s'est accentuée au cours des 25 dernières années, a des répercussions concrètes, notamment en ce qui concerne les écarts de richesse entre les populations du Québec et de l'Ontario.

La moyenne québécoise dissimule aussi de grandes disparités entre les régions au Québec. Malgré des avancées notables depuis la création du réseau de l'UQ, c'est seulement 21 % de la population du Centre-du-Québec qui détient un diplôme universitaire, 20 % en Abitibi-Témiscamingue ou encore 19 % en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

On le voit : l'accès aux études supérieures n'est pas uniforme, ni pour l'ensemble de la population ni entre les régions. Plus de 60 ans après le rapport Parent, beaucoup reste à faire. Donnons-nous les moyens de le faire. Une nouvelle impulsion d'envergure s'impose.

Structure de financement

En 55 ans, le réseau de l'Université du Québec est devenu un véritable moteur de développement socioéconomique partout au Québec. Présente partout sur le territoire, l'UQ rend accessibles les études universitaires à environ 100 000 étudiantes et étudiants chaque année, notamment grâce à la qualité et à la proximité de ses établissements. Au fil des ans, ce sont 800 000 personnes dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité qui ont obtenu un diplôme de l'UQ.

La structure de financement de l'UQ limite cependant sa capacité à remplir pleinement sa mission sur l'ensemble du territoire québécois. Pourtant, son réseau d'établissements est le mieux positionné pour agir concrètement à la réduction de l'écart de diplomation avec notre voisin ontarien, en plus de réduire le fossé de diplomation entre nos régions et les grands centres.

Afin de respecter sa mission fondamentale, le réseau de l'UQ doit pouvoir récupérer un manque à gagner de plus de 100 M$ par année dans le cadre du renouvellement de la politique de financement. Plus qu'une dépense, cette somme représente un investissement pour notre avenir : chaque dollar investi dans le réseau de l'UQ stimule directement le dynamisme économique, social et culturel du Québec et de toutes ses régions. Chaque personne diplômée du réseau participe à son échelle au tissu social de sa collectivité.

L'UQ appelle donc le gouvernement du Québec à faire partie de ce changement en comblant l'écart structurel de 100 M$ et à renouveler son engagement en faveur de l'enseignement supérieur.

Des consultations déterminantes pour le financement des universités

Dans le cadre des consultations sur la révision de la Politique québécoise de financement des universités lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, l'UQ a déposé un mémoire exhaustif démontrant le profil unique de la communauté étudiante dans ses dix établissements et la mission distinctive qui la caractérise. En outre, le mémoire documente les écarts régionaux et interuniversitaires qui persistent au Québec malgré le travail accompli. Rappelons que plus de la moitié des étudiantes et des étudiants de l'UQ sont les premiers de leur famille à accéder aux études universitaires.

L'UQ souhaite que ces données nouvelles puissent guider le gouvernement dans sa réflexion afin que les établissements du réseau soient en mesure de déployer tout leur potentiel et d'être un partenaire clé pour le développement économique, social et culturel pour l'ensemble du Québec.

Citation

« L'iniquité financière entre les universités doit être rectifiée. Pour y arriver, nous souhaitons ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. C'est une approche nouvelle et ambitieuse que nous souhaitons insuffler à l'ensemble du réseau, puisqu'au-delà de sa mission fondamentale d'accessibilité, l'Université du Québec est une véritable force vive de l'essor scientifique, économique, social et culturel du Québec et de toutes ses régions. »

- Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

Pour accéder au mémoire, cliquez ici.

