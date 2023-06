Saint-Henri Micro-Torréfacteur tapisse les murs de la ville avec sa nouvelle campagne savoureuse!





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Dans le but d'aider les amateurs dans leur sélection de café, Saint-Henri lance une campagne colorée pour présenter ses nouvelles pastilles de saveurs. Ces nouvelles pastilles ont été placées sur les sacs pour guider les consommateurs dans leur choix de café. Elles sont inspirées de ce qui se fait dans le vin et la bière et elles viendront catégoriser en 5 profils les différents cafés du micro-torréfacteur. Ayant un menu en constante évolution, les consommateurs pourront rapidement retrouver leur profil favori.

« C'est très important pour nous que nos clients puissent se retrouver facilement devant notre mur de sacs de café. Avec ce nouveau concept, je suis convaincu qu'ils pourront s'amuser à trouver leur pastille et découvrir des cafés remarquables en toute confiance même si nous changeons souvent notre menu. La catégorisation par pastille aura comme impact que nos clients seront portés à essayer différents cafés au profil similaire sans jamais se tromper » dit Sébastien Grenache, président de Saint-Henri.

La campagne sera déclinée en affichage sauvage, sur les médias sociaux et en succursale. Elle met de l'avant plusieurs employés de Saint-Henri ainsi que le chef Patrice Demers, qui devient le premier ambassadeur de la marque. Fan de longue date la marque, Patrice utilise les cafés de Saint-Henri depuis près de 10 ans dans ses succulentes créations, dont celles qu'il cuisine actuellement au Fulgurances Laundromat à Brooklyn.

Saint-Henri a été le premier micro-torréfacteur à s'établir au Québec et souhaite continuer à mettre de l'avant de nouvelles initiatives comme celle-ci pour éduquer les consommateurs et leur faire découvrir le monde du café de spécialité, une industrie en pleine croissance présentement.

« Nous sommes bien loin du Folgers et même du Tim Hortons que buvaient nos parents où tout goûtait la même chose, souvent un goût de brulé. L'industrie du café vit la même effervescence que nous avons vue auparavant avec le vin et la bière avec la microbrasserie; les consommateurs découvrent avec intérêt toutes les saveurs et la richesse du terroir qui peuvent être présentes dans leur tasse matinale et nous voulons les accompagner dans cette démarche. Ils souhaitent aussi une plus grande transparence et traçabilité sur l'achat de leur café, c'est pourquoi ils se tournent de plus en plus vers le café de spécialité » déclare Jean-Yves Beaudoin, directeur marketing et expérience client.

Des dégustations sont aussi prévues dans les prochaines semaines dans les différentes succursales de Saint-Henri pour aider les consommateurs à découvrir leur profil de saveurs.

La campagne a été développée par l'équipe interne en collaboration avec Thomas Tessier Studio.

