Blackbaud dévoile sa vision pour accélérer l'impact de l'intelligence artificielle sur les organisations axées sur un objectif précis

CHARLESTON, Caroline du Sud, 7 juin 2023 /CNW/ - Blackbaud (NASDAQ : BLKB), le premier fournisseur de logiciels d'impact social, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle vague majeure de sa stratégie Intelligence for Good ®, avec un vaste programme d'initiatives et d'investissements à mettre en oeuvre sur une base continue au cours des prochains trimestres afin de rendre l'intelligence artificielle (IA) plus accessible, plus puissante et plus responsable dans l'ensemble du secteur à impact social.

« Les organisations à impact social ont une occasion en or d'utiliser l'IA pour relever les principaux défis opérationnels et financiers », a déclaré Mike Gianoni, président et chef de la direction de Blackbaud. « Blackbaud appliquera son approche éprouvée - en combinant des données de grande qualité issues d'un système d'enregistrement, l'enseignement des pratiques exemplaires, un écosystème de partenaires intégré et de nouvelles capacités propres à l'impact social - pour permettre à ses clients de mettre à l'essai facilement et de façon sécuritaire de nouvelles approches et de saisir cette occasion d'une manière qui convient au secteur à impact social. »

Tout en s'engageant à l'amélioration continue des caractéristiques existantes comme la prospection par IA et les formulaires de don intelligents, Blackbaud prendra de l'expansion dans de nouveaux domaines, notamment la production automatisée de documents d'intendance et l'apprentissage assisté visant à stimuler une augmentation exponentielle de la productivité des organisations à impact social.

On trouve au coeur de la stratégie d'IA de prochaine génération de Blackbaud, l'engagement de rendre l'IA plus accessible aux organisations à impact social en fournissant des solutions complètes et prêtes à l'emploi qui répondent aux défis particuliers liés à l'optimisation de la collecte de fonds, l'intendance, l'incidence sur les entreprises et les besoins en matière d'éducation. Plus précisément, Blackbaud prévoit annoncer un vaste ensemble de nouvelles capacités en 2023, notamment :

L'IA pour les collecteurs de fonds pair à pair (P2P) : Permettre aux participants P2P d'utiliser des fonctions génératives d'IA pour rendre le partage de leur propre histoire plus facile et plus efficace pour leur activité de financement.

: Permettre aux participants P2P d'utiliser des fonctions génératives d'IA pour rendre le partage de leur propre histoire plus facile et plus efficace pour leur activité de financement. L'IA pour les dons en ligne : Offrir une expérience personnalisée aux donateurs en ligne grâce à des capacités d'IA prédictives.

: Offrir une expérience personnalisée aux donateurs en ligne grâce à des capacités d'IA prédictives. L'IA pour les agents des dons majeurs : Élargir les perspectives des clients éventuels pour inclure des perspectives axées sur l'IA sur les véhicules de dons planifiés et majeurs et la probabilité.

: Élargir les perspectives des clients éventuels pour inclure des perspectives axées sur l'IA sur les véhicules de dons planifiés et majeurs et la probabilité. L'IA pour l'intendance des donateurs : Permettre aux organisations d'automatiser la création de documents clés sur l'intendance des donateurs, comme les notes de remerciement, grâce à une expérience de génération d'IA intégrée.

: Permettre aux organisations d'automatiser la création de documents clés sur l'intendance des donateurs, comme les notes de remerciement, grâce à une expérience de génération d'IA intégrée. L'IA pour les éducateurs : Aider les enseignants avec du contenu personnalisé axé sur l'IA et doté des garde-corps appropriés pour stimuler l'engagement en classe.

: Aider les enseignants avec du contenu personnalisé axé sur l'IA et doté des garde-corps appropriés pour stimuler l'engagement en classe. L'IA pour les administrateurs scolaires : Tirer parti de l'IA pour automatiser l'examen et les recommandations des demandes d'aide financière.

: Tirer parti de l'IA pour automatiser l'examen et les recommandations des demandes d'aide financière. L'IA pour l'impact des entreprises : Habiliter les équipes de responsabilité sociale d'entreprise à saisir, visualiser et raconter l'histoire de leurs missions d'impact social d'entreprise par l'inclusion de services modernes d'IA.

En plus d'investir davantage dans les améliorations de produits prévues pour rendre l'IA plus accessible à ses clients, Blackbaud accélérera la disponibilité de solutions de partenaires dans le Blackbaud Marketplace . Cela comprend le soutien et l'expansion d'un écosystème d'entreprises d'IA axées sur l'impact social grâce à son accélérateur technologique, le Social Good Startup Program.

En juillet 2023, Blackbaud lancera une cohorte de son programme d'accélérateur consacré spécifiquement aux entreprises en démarrage dans le domaine de l'IA, maintenant ouverte à l'inscription .

« L'initiative d'accélérateur technologique de Blackbaud nous a permis de peaufiner nos capacités en matière d'IA et de fournir une rétroaction sur les cas d'utilisation les plus puissants pour le secteur de l'impact social », a déclaré Nick Fitz, président-directeur général de Momentum , le gagnant du prix Startup Showcase 2022 de Blackbaud.

Cette nouvelle vague d'innovation s'appuie sur les antécédents éprouvés de Blackbaud en matière de production de résultats par l'intelligence des données et l'intelligence artificielle. En 2001, Blackbaud a mis au point son premier produit de collecte de données et a soutenu des milliers d'organisations de clients, y compris un grand nombre des plus importantes organisations à but non lucratif à l'heure actuelle, des universités, des fondations de soins de santé, les grands musées et plus encore avec des services de modélisation prédictive au cours de la dernière décennie. Blackbaud continue de moderniser ses services de renseignements sur les données, notamment avec l'annonce en 2022 de Prospect Insights , un service moderne alimenté par l'IA conçu pour fournir des renseignements exploitables pour des dons majeurs. Grand Canyon Conservancy, un client de Prospect Insights , souligne que le service l'a aidé à identifier les bons éléments à placer dans les portefeuilles des agents de dons. L'entreprise utilise également l'instantané de la richesse et les données sur les dons dans Prospect Insights pour interroger plus efficacement ses éléments.

« Blackbaud est devenu le système d'exploitation des organisations qui améliorent le monde », a déclaré Sudip Datta, chef de produit, Blackbaud. « Notre investissement dans l'IA au cours de la dernière décennie a introduit des renseignements dans nos systèmes d'enregistrement. Nos nouveaux investissements dans l'IA générative accéléreront maintenant la capacité de nos clients à impact social d'agir sur ces renseignements. »

Blackbaud fournira des mises à jour régulières sur la façon dont elle met en oeuvre cette stratégie au moyen d'annonces et de webinaires à venir, lors de sa conférence annuelle, bbcon , en octobre 2023, et de sa série de séances d'information sur la mise à jour des produits en novembre 2023.

Pour en savoir plus sur la vision de Blackbaud en matière d'IA, visitez : www.blackbaud.com/intelligence-for-good .

À propos de Blackbaud

Blackbaud (NASDAQ: BLKB) est le premier fournisseur de logiciels exclusivement dédiés à l'impact social. Au service des secteurs à but non lucratif et de l'éducation, des entreprises engagées dans la responsabilité sociale et des agents de changement individuels, le logiciel essentiel de Blackbaud est construit pour accélérer l'impact dans la collecte de fonds, la gestion financière des organismes sans but lucratif, les dons numériques, les subventions, la responsabilité sociale des entreprises et la gestion de l'éducation. Avec des millions d'utilisateurs et plus de 100 milliards de dollars recueillis, accordés ou gérés par les plateformes Blackbaud chaque année, les solutions de Blackbaud permettent de libérer le potentiel des personnes et des organisations qui changent le monde. Blackbaud figure sur la liste de Newsweek des entreprises les plus responsables aux États-Unis, sur la liste de Quartz des meilleures entreprises pour les travailleurs à distance et sur la liste de Forbes des meilleurs employeurs aux États-Unis. Blackbaud, une entreprise privilégiant le télétravail, mène ses activités aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Costa Rica et au Royaume-Uni, soutenant des utilisateurs dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, visitez www.blackbaud.com ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Énoncés prospectifs

À l'exception des renseignements historiques, tous les énoncés, attentes et hypothèses contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment des énoncés concernant les avantages attendus des produits et des caractéristiques de ceux-ci. Bien que Blackbaud tente d'être exact dans ces énoncés prospectifs, il est possible que les circonstances futures puissent différer des hypothèses sur lesquelles ces énoncés sont fondés. De plus, d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement comprennent les éléments suivants : les risques économiques généraux; l'incertitude concernant l'augmentation du chiffre d'affaires et les renouvellements de clients existants; le succès continu de la croissance des ventes; la gestion de l'intégration des sociétés acquises et d'autres risques associés aux acquisitions; les risques associés à la mise en oeuvre réussie de multiples produits logiciels intégrés; la capacité d'attirer et de conserver du personnel clé; les risques associés à la gestion de la croissance; les longs cycles de vente et de mise en oeuvre, en particulier dans les grandes organisations; les changements technologiques qui rendent nos produits et services moins concurrentiels; les autres facteurs de risque établis de temps à autre dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour Blackbaud, dont les exemplaires sont accessibles gratuitement sur le site Web de la SEC à www.sec.gov, ou sur demande auprès du service des relations avec les investisseurs de Blackbaud. Tous les noms de produits Blackbaud mentionnés dans la présente sont des marques de commerce ou des marques déposées de Blackbaud, Inc.

