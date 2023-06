GWM organise un festival mondial de l'automobile pour améliorer l'expérience des clients





BAODING, Chine, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, GWM a lancé un festival mondial de la voiture sur les marchés étrangers afin d'exploiter pleinement sa position dominante dans les véhicules à énergie nouvelle (NEV) intelligents et d'améliorer l'expérience des clients.

GWM améliore sa gamme de véhicules électriques intelligents en lançant des modèles clés tels que HAVAL H6, HAVAL JOLION et GWM POER, qui sont tous dotés d'une puissance, d'une intelligence et d'une sécurité améliorées. En mai, GWM a enregistré 101 020 ventes de voitures neuves, soit une augmentation de 26,18 % en glissement annuel, et un record historique de ventes à l'étranger de 25 131 unités, représentant 24,88 % du total.

La famille HAVAL H6 de GWM est passée à la troisième génération. Pour répondre aux besoins des consommateurs des différents marchés en matière de protection de l'environnement et de configuration technologique, GWM a lancé successivement le HAVAL H6 HEV et le HAVAL H6 PHEV. Basés sur la technologie L.E.M.O.N. DHT, les deux modèles peuvent offrir des performances de premier ordre tout en consommant peu de carburant.

La famille H6 améliorée est dotée d'une intelligence plus avancée et d'une sécurité accrue, ce qui lui a valu d'obtenir la note de sécurité 5 étoiles du programme australasien d'évaluation des voitures neuves (A-NCAP). La force exceptionnelle du produit HAVAL H6 a gagné les faveurs de plus de 4 millions de consommateurs dans le monde depuis son lancement.

HAVAL JOLION, un autre modèle de GWM, est conçu pour la conduite urbaine et présente un design et une couleur de carrosserie plus tendance. En outre, les configurations technologiques du modèle sont basées sur les besoins des consommateurs internationaux. Sur différents marchés, HAVAL JOLION est un succès auprès des jeunes consommateurs qui apprécient son extérieur élégant, son cockpit sophistiqué et sa configuration intelligente.

En Afrique du Sud, HAVAL JOLION s'est classé premier dans les ventes au détail de petits SUV au cours de son premier mois d'existence. Le modèle a été reconnu comme « Top Imported Newcomer Car of the Year » lors des Accelerator Awards de la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) et a été nominé pour le « Passenger Newcomer Award of the Year » avec Ferrari SF90, Toyota Starlet, et Kia Pegas.

GWM POER est un pick-up intelligent haut de gamme produit par GWM, conçu pour intégrer des performances tout-terrain supérieures, une capacité de chargement exceptionnelle et une technologie intelligente de pointe. Ce modèle de pick-up a été lancé en Australie, au Chili, en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud et sur d'autres marchés. Afin de répondre aux différents besoins des consommateurs, le GWM POER est équipé de diverses fonctions d'aide à la conduite intelligente. Le modèle lancé en Australie est doté de fonctions de sécurité intelligentes, telles que l'aide au maintien dans la voie (LKA) et le freinage d'urgence automatique (AEB). Grâce à sa configuration de sécurité et aux atouts de son produit, le GWM POER s'est vu attribuer la note de sécurité 5 étoiles par l'A-NCAP et a remporté le titre de meilleur pick-up de l'année au Chili.

GWM a pour objectif d'accélérer la transformation des NEV et de fournir aux consommateurs des NEV intelligents plus avancés pour répondre à leurs besoins d'amélioration grâce à cet événement.

À l'avenir, GWM se concentrera sur le plan d'action global de la marque « ONE GWM », en s'appuyant sur le lancement de NEV intelligents pour améliorer en permanence l'expérience des consommateurs, accroître la popularité et fournir des expériences de mobilité personnalisées et de haute qualité aux consommateurs du monde entier.

