Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 7 juin 2023





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 7 juin 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec les autorités de sécurité publique pour faire le point sur l'état des feux de forêt au Québec (prise d'images)

Heure : 10 h 00

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette-Vézina.

Point de presse

Heure : 10 h 45

Lieu : Québec

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

7 juin 2023 à 07:26

