Secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin : Montréal et ses partenaires en action

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et ses partenaires font le bilan des actions réalisées pour améliorer la situation dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin et présentent celles à venir, notamment dans le cadre de la Stratégie d'intervention collective du Forum du Village.

Ces actions sont issues de la cellule de crise multipartite qui a été mise en place à l'initiative de la Ville de Montréal, en février 2023. Regroupant la Ville, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CCOMTL), en plus de l'arrondissement de Ville-Marie, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et de la Société de transport de Montréal (STM), cette cellule s'active pour renforcer la sécurité dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin, améliorer l'intervention auprès des plus vulnérables et soutenir la vitalité économique et culturelle de cet emplacement névralgique du centre-ville de Montréal.

Sécurité renforcée sur le terrain

Ces dernières semaines, le SPVM a renforcé sa présence par l'entremise de près de 40 ressources dédiées au secteur du Village, en provenance des postes de quartiers 21 et 22, de l'Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) et de la Section du métro du SPVM. Ces ressources peuvent également bénéficier du soutien d'autres équipes, telles que l'Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) et l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (EMRII). Notons que ces effectifs s'ajoutent aux policières et aux policiers déjà assignés à répondre aux appels dans les secteurs visés.

Cette présence renforcée a permis au SPVM d'accroître sa visibilité et l'intensité de ses interventions par des patrouilles plus fréquentes, des opérations de porte-à-porte, ainsi que des actions préventives et de répression visant à réduire les incivilités. Des équipes d'enquêtes ont également mené des opérations pour réduire la criminalité en matière de stupéfiants.

Afin de maintenir l'ordre et le sentiment de sécurité des usagers du métro, en collaboration avec la STM, la Section du métro du SPVM a procédé à la réorganisation de ses 132 ressources policières. Une visibilité accrue de policières, de policiers et de constables spéciaux est ainsi maintenue. Au plus fort de la période hivernale, la STM a bonifié la présence des constables spéciaux à la station Berri-UQAM. Des mesures additionnelles visant à améliorer la sécurité et la propreté dans le métro sur une base durable ont également été annoncées par la STM, telles que l'ajout de constables spéciaux et de préposés à l'entretien ainsi que la création d'une nouvelle équipe d'ambassadeurs de sûreté, qui contribuera à rassurer les usagers et améliorer leur expérience de déplacement.

Depuis le début de la mise en oeuvre de la cellule de crise multipartite, du 6 mars 2023 au 4 juin 2023, on compte au moins :

4 200 heures de patrouille;

2 200 interventions, dont de nombreux référencements ou des accompagnements de personnes en situation de vulnérabilité vers des services d'aide.

Accompagnement des personnes vulnérables

Le réseau de la santé et des services sociaux travaille en concertation avec les organismes communautaires pour renforcer les services d'accompagnement des personnes vulnérables vers des services adaptés. Cet arrimage permet notamment une coordination encore plus efficace sur le terrain afin d'avoir un impact significatif auprès des personnes en situation de vulnérabilité fréquentant le secteur.

La Ville de Montréal, le SPVM et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) travaillent conjointement sur une cartographie des ressources et des interventions pour assurer une présence optimale des équipes sur le terrain et identifier les actions qui pourraient être renforcées à court terme.

De plus, la Ville de Montréal a ajouté des intervenantes et des intervenants psychosociaux de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), qui ont été affectés aux secteurs du Village et du Quartier latin et qui sont présents aux Jardins Gamelin. Leur expertise permet de favoriser la cohabitation sociale dans l'espace public, en plus d'offrir à la population en situation de vulnérabilité des alternatives pour être accompagnée vers les ressources appropriées. Parmi les actions déployées :

Ajout d'une équipe de nuit pour offrir un service 24/7;

Accroissement de la visibilité sur le terrain :

Ajout d'un duo d'intervenants de 9 h à 23 h, 7 jours sur 7, aux Jardins Gamelin ;

;

Ajout d'un duo piéton de 9 h à 23 h, 7 jours sur 7, dans les secteurs du Village et du Quartier latin.

Ligne téléphonique dédiée aux riverains résidentiels et commerciaux pour une demande d'intervention immédiate en lien avec des enjeux de cohabitation sociale;

Tournée en porte-à-porte de l'ÉMMIS, accompagnée de la Brigade de Ville-Marie prévue dès le mois de juin;

prévue dès le mois de juin; Rencontres spécifiques avec les commerçantes et commerçants en cours.

La population et les propriétaires de commerces peuvent communiquer avec l'ÉMMIS pour une intervention immédiate, mais non-urgente, lors de situations de conflit dans l'espace public, d'enjeux de cohabitation sociale ou pour une réponse sociale à des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque de l'être en écrivant à cette adresse : [email protected] .

Opérations de propreté et soutien à la vitalité commerciale

L'arrondissement de Ville-Marie intensifie les opérations de propreté dans le secteur. Cela s'est notamment traduit par le financement et le déploiement d'un plan propreté qui bonifie les actions mises en place dans le Village, incluant une campagne publicitaire de sensibilisation à la propreté, lancée en mai.

Par ailleurs, en plus des fonds octroyés par la Ville de Montréal pour la programmation régulière, un financement additionnel a été accordé à ses partenaires par l'arrondissement de Ville-Marie afin d'assurer la sécurité à la place Émilie-Gamelin et à l'entrée du Village, ainsi que pour bonifier l'animation et l'aménagement sur la rue Sainte-Catherine Est et à la Place du Village.

Ainsi, à court terme, c'est un total de plus de 760 000 $ en investissement par l'arrondissement de Ville-Marie qui s'ajoute aux autres sommes déjà octroyées par la Ville pour soutenir les initiatives en matière de cohabitation et de vitalité culturelle et économique du secteur.

Stratégie d'intervention collective

L'arrondissement de Ville-Marie a mis en place le Forum du Village : une vaste démarche de consultation publique visant à mobiliser et rassembler la population du secteur ainsi que les acteurs des milieux institutionnel, communautaire et économique. Les enjeux, les problématiques et les besoins du Village ont été identifiés, puis analysés au cours des derniers mois afin de développer la stratégie d'intervention collective pour le Village, qui sera publiée dans les prochaines semaines.

Concrètement, la finalité de cette stratégie, portée par le milieu et les partenaires de la démarche, sera de déployer des solutions et d'intervenir à court, moyen et long termes dans le secteur, incluant le plan de réfection de la rue Sainte-Catherine Est.

Citations

« Notre administration continue de déployer des efforts sans précédent pour améliorer la situation dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin. C'était important pour moi de mobiliser les acteurs décisionnels pour accélérer la transformation du quartier, car nous partageons tous la même volonté, et nous avons des capacités d'action complémentaires pour avancer plus rapidement. Nous sommes devant une situation complexe, qui nécessite la mobilisation de toutes les expertises. Nous sommes en action depuis longtemps dans le secteur et nous allons continuer de déployer des actions concertées pour répondre aux enjeux du secteur tout au long de l'été », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Le SPVM est sensible aux préoccupations de la population et des commerçants du secteur du Village et du Quartier latin et il continue de poser des actions pouvant faciliter la cohabitation et favoriser le sentiment de sécurité. La présence du personnel policier des postes de quartier 21 et 22, de la Section du Métro ainsi que des membres de l'ECCR, spécialisée dans la résolution de problématiques urbaines, est accrue dans le secteur. Parallèlement à cette plus grande visibilité des effectifs, le SPVM poursuit le travail de concertation et la coordination des actions avec ses partenaires pour agir de façon durable », a ajouté Vincent Richer, Directeur adjoint, Direction des services corporatifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« L'évolution de ces phénomènes sociaux complexes se reflète aussi dans le profil des personnes qui transitent dans nos installations. Nous sommes confiants que les mesures additionnelles qui seront mises en place contribueront à faire une différence tout en restant réalistes : il est nécessaire de poursuivre le travail de collaboration et d'aller plus loin, en complémentarité avec nos partenaires et les acteurs clés du milieu », a déclaré Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM).

« Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal tient à remercier la Ville et le SPVM pour leurs actions qui ont permis de renforcer la sécurité à la place Émilie-Gamelin et ses environs. Nous sommes déterminés à maintenir notre présence sur le terrain grâce au travail de nos équipes, afin d'assurer aux populations vulnérables l'accès à des soins de santé et à des services sociaux adaptés à leurs besoins et selon leur volonté, tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour bâtir un environnement sécuritaire et favorable au bien-être de tous », a pour sa part ajouté Jacques Couillard, président-directeur général adjoint, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

