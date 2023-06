/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 7 juin 2023/

12 h 30

Le premier ministre fera le point sur les feux de forêt. Il sera accompagné de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la

Protection civile, Bill Blair, et de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu.