Falcon 40B : le meilleur modèle d'IA au monde récompense les cas d'utilisation les plus créatifs parmi les appels à propositions avec une puissance de calcul de formation





Falcon 40B, le modèle open source basé sur l'IA classé au premier rang mondial dans le classement Hugging Face pour les grands modèles de langages (LLM), marque une réponse sans précédent à un appel à propositions offert par des scientifiques, chercheurs et entrepreneurs de PME désireux de déployer le modèle pour des cas d'utilisation innovants.

La réponse fait suite aux annonces consécutives de l'Institut d'innovation technologique (TII) d'Abou Dhabi, le créateur du modèle d'IA, offrant aux idées de projets les plus exceptionnelles un accès à la puissance de calcul de formation sous forme d'investissement.

La puissance de calcul permet aux développeurs de s'attaquer à des cas d'utilisation plus complexes et nécessitant une forte intensité de ressources, avec une efficacité, une productivité et des performances accrues. En parvenant à expérimenter les capacités de Falcon 40B, le meilleur LLM open source au monde, les développeurs peuvent s'aventurer dans des territoires encore inexplorés, stimuler l'innovation et accroître les possibilités des solutions d'IA à grande vitesse.

Les demandes d'application sont considérées les bienvenues de toutes les industries et de tous les secteurs, voire du monde entier, pour trouver les meilleurs concepts. Les industries et les secteurs comprennent la biotechnologie, l'ingénierie, les solutions d'entreprise, les services à la clientèle, la finance et la santé. Dans le domaine de la santé, par exemple, les applications LLM pourraient aider les médecins à analyser la littérature médicale, les dossiers des patients et les résultats des recherches pour fournir des recommandations fondées sur des preuves. Cela pourrait permettre aux praticiens médicaux de prendre des décisions éclairées et d'améliorer les soins aux patients sur la base des connaissances les plus récentes.

« Nous encourageons vivement les scientifiques, les chercheurs et les entrepreneurs en herbe ayant des idées audacieuses à soumettre leurs propositions pour le déploiement de Falcon 40B », a déclaré S.E. Faisal Al Bannai, secrétaire général de l'entité mère de TII, l'Advanced Technology Research Council (ATRC). « Nous sommes ravis d'investir dans les propositions les plus percutantes via VentureOne, la branche commerciale d'ATRC qui fournira une puissance de calcul, et de nous associer potentiellement aux développeurs les plus prometteurs. »

Pour sa part, Dr. Ebtesam Almazrouei, chercheur en chef par intérim à l'AICCU, a souligné : «Chaque proposition est soumise à une évaluation approfondie et méticuleuse par l'unité inter-centres dédiée à l'IA (AICCU) de TII. Notre équipe composée de plus de 40 scientifiques exceptionnels en IA est prête à examiner chaque proposition, en recherchant des développeurs dotés d'une intelligence et d'une ingéniosité exceptionnelles. Notre objectif primordial consiste à défier les limites et propulser davantage les progrès de l'IA, en tirant pleinement parti de son potentiel afin de réaliser de profondes améliorations au niveau de la société. »

Les utilisateurs intéressés doivent soumettre une proposition décrivant leurs objectifs de recherche, leur méthodologie, les résultats attendus et l'impact potentiel de leur projet. La proposition doit mettre en évidence la manière dont Falcon 40B sera utilisé et le domaine spécifique qu'il cible. En outre, les candidats doivent inclure un calendrier et une estimation du budget de calcul, ainsi que toute expertise pertinente ou travaux antérieurs capables de soutenir leur proposition.

Si vous souhaitez participer à l'appel à propositions, nous vous invitons à visiter FalconLLM.TII.ae.

