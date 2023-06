Atradius Collections renforce sa présence mondiale avec l'acquisition du groupe Pro Kolekt





AMSTERDAM, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Atradius Collections a acquis le groupe Pro Kolekt et étendu sa présence à 40 pays, conformément à sa mission de soutenir la croissance de ses clients, où qu'ils exercent leurs activités dans le monde, en leur apportant une expertise locale en matière de gestion des créances.

Après avoir ouvert de nouveaux bureaux à Dubaï et au Portugal ces dernières années, Atradius Collections a étendu sa présence internationale à la région des Balkans. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre des objectifs à long terme d'Atradius Collections, qui souhaite développer en permanence ses connaissances, son expertise et sa présence sur les marchés locaux.

« La connaissance des pratiques et de la culture des entreprises locales est la clé du succès dans le domaine du recouvrement de créances. Grâce à sa présence dans les Balkans, Atradius Collections est en mesure d'offrir de meilleurs services de recouvrement à ses clients ayant des débiteurs dans la région », déclare Rudi de Greve, directeur de l'exploitation d'Atradius Collections.

« L'acquisition du groupe Pro Kolekt vient compléter la structure d'Atradius Collections », déclare Raymond van der Loos, PDG d'Atradius Collections. « Elle nous permet de fournir des services locaux de recouvrement de créances à nos clients en Bulgarie, Roumanie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine et Macédoine du Nord. Ce sont des marchés en pleine croissance pour nos clients. Cette acquisition nous permet donc d'accompagner nos clients dans leurs activités locales. Le groupe Pro Kolekt est un leader du marché dans les Balkans et, en plus de fournir des services de recouvrement de créances, il offre également des services d'information sur le crédit dans la région. Cette acquisition renforce l'offre d'assurance-crédit d'Atradius dans la région grâce à des services locaux de recouvrement de créances et d'information, ce qui lui permet d'offrir à ses clients une solution de gestion du crédit de bout en bout. »

Pour plus d'informations sur nos activités et nos services, consultez notre site Web : www.atradiuscollections.com

À propos d'Atradius Collections

Grâce à sa présence dans 40 pays, Atradius Collections fournit des services de recouvrement de factures commerciales dans 96 % des pays du monde. Sa large gamme de services, qui va de l'externalisation de la gestion des débiteurs au recouvrement légal en passant par le recouvrement par des tiers, aide les entreprises du monde entier à recouvrer leurs factures impayées et à gérer efficacement leurs débiteurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/3551360/Atradius_Logo.jpg

7 juin 2023 à 06:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :