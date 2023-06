Le Royaume des Animaux 3D - Un film documentaire présenté au Cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal





Le nouveau film de l'été pour toute la famille!

En bref

Des créateurs du documentaire grand format à succès, Lions de mer: un destin fragile , arrive Le Royaume des Animaux 3D: Le conte des six familles .

, arrive . Ce film documentaire, spécialement conçu pour les formats IMAX®, sera projeté en avant-première au Cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal le samedi 17 juin lors d'un visionnement de presse en présence d'invités.

Notre partenaire TELUS ayant l'implication sociale au coeur de sa stratégie d'affaire, a invité près de 200 jeunes et parents par le biais des quatre organismes suivants: Toujours ensemble, la Fondation des jeunes de la DPJ, Cuisines et vie collectives Saint-Roch et La Maison Caracol.

et La Maison Caracol. Ce film sera présenté tout l'été au grand public à partir du 21 juin en français et en anglais.

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ -

Un voyage de découverte au coeur du règne animal

De la vaste savane africaine aux confins gelés de la Terre, Le Royaume des Animaux 3D emmènera le public dans une joyeuse aventure célébrant la diversité de la vie sur notre planète. Les spectateurs feront la rencontre de six majestueuses familles d'animaux et suivront le chemin qu'elles ont parcouru pour parvenir jusqu'à aujourd'hui ainsi que le rôle qu'elles jouent dans le maintien de l'équilibre de la planète.

La narration à la fois adaptée aux enfants et informative en fait un film qui peut véritablement être apprécié par toute la famille.

En tant que cinéastes chevronnées de l'histoire naturelle et du grand format, les réalisatrices Paula Grusovin et Amelia McCarten imprègnent cette production de séquences de nature brillantes emmenant les spectateurs à travers le monde animal. Ces derniers feront connaissance de près avec une riche distribution de personnages animaux : l'insolite scarabée bousier, l'irrésistible pingouin, le féroce crocodile, la sage matriarche éléphant...

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de présenter Le Royaume des Animaux 3D au sein du Centre des sciences de Montréal. Ce n'est pas qu'un simple film mettant en vedette des animaux, mais une somptueuse histoire mêlant faune et flore qui vous fera voyager aux confins de la Terre. Vous serez éblouis par cette immersion dans le règne animal. »

- Cybèle Robichaud, Directrice du Centre des sciences de Montréal

Bienvenue au Royaume des Animaux, préparez-vous à voyager au travers des habitats naturels de vos espèces animales préférées. Visionnez la bande-annonce ici.

Le Cinéma IMAX®TELUS est un leader mondial dans la présentation de documentaires éducatifs de qualité. IMAX® est une marque déposée de IMAX Corporation.

Maximisez votre visite au Centre des sciences!

Lors de votre passage pour le visionnement du film, ne manquez pas l'occasion de voir l'exposition vedette Hockey, plus rapide que jamais (présentée jusqu'au 10 septembre)!

Cette exposition captivante, présentée par Tim Hortons, explore toute la science et la technologie mises au service du hockey. Votre visite sera aussi une opportunité de découvrir ou de redécouvrir les expositions permanentes : Mini Mondo, Explore - La science en grand, Fabrik - Défis créatifs et Humain.

Nos expositions : ici

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 450 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Amazon Web Services, , Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

SOURCE Centre des sciences de Montréal

7 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :