/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations - Le gouvernement doit améliorer les conditions de travail du personnel de soutien scolaire, il est incontournable/





QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations, le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, rappelle au ministre de l'Éducation que « le personnel de soutien scolaire est incontournable, il ne peut faire fi de notre apport inestimable dans le milieu de l'éducation. Les négociations sont difficiles quand les vis-à-vis patronaux veulent détériorer les conditions de travail ».

Livrer le message à la FCSSQ

Le gouvernement n'est pas seul dans ces négociations, il a obtenu des mandats de différents organismes, dont la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ). M. Pronovost dénonce « la récupération patronale qui compromet les droits que le personnel de soutien scolaire avait obtenus au fil des dernières années. Nous livrons aujourd'hui un message à la FCSSQ pour qu'elle tienne compte de nos réalités, nous avons encore un nombre important de postes avec un petit nombre d'heures, il faut cesser d'être pingre et offrir des horaires où les personnes ne sont pas obligées d'aller chercher un deuxième ou un troisième emploi pour vivre ».

Aide-mémoire

Quand : Mercredi 7 juin 2023 de 8 h 00 à 9 h 00



Quoi : Marche sur les trottoirs devant les bureaux de la FCSSQ



Où : Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

1001 Avenue Bégon, Québec, G1X 3M4



Qui : Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et des membres de la FPSS-CSQ

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

7 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :