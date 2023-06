Tim Hortons offre une nouvelle carte de crédit qui permet de profiter plus rapidement de plus de café, de boissons et d'aliments gratuits





La Carte de crédit Tim md est une carte Mastercard md sans aucuns frais annuels 1 . Elle permet d'accumuler plus rapidement des points FidéliTim et de réclamer plus de produits gratuits (café, boissons et aliments) chez Tim Hortons .

Finances Timmd est une nouvelle division de Tim Hortons qui s'engage à fournir aux Canadiens des outils financiers pratiques et puissants pour gérer leurs finances quotidiennes.

L'intégration complète dans l'appli Tim Hortons vous permet de facilement demander la Carte de crédit Tim, être approuvé(e) et consulter votre solde à partir de votre téléphone.

Obtenez des points FidéliTim partout où vous magasinez2; jusqu'à 5 points par dollar dépensé sur la plupart des achats pour l'essence, l'épicerie et le transport en commun, et jusqu'à 15 points3 par dollar dépensé sur des achats admissibles dans les restaurants Tim Hortons lorsque vous numérisez votre carte FidéliTim.

Les étudiants, les nouveaux arrivants et toute personne n'ayant pas d'antécédents de crédit ou une faible cote de crédit se verront proposer une version de la Carte de crédit Tim qui leur permettra d'accumuler des points FidéliTim, et éventuellement les aider à renforcer leur cote de crédit4.

TORONTO, le 7 juin 2023 /CNW/ - Tim Hortons est fier de vous présenter sa nouvelle Carte de crédit Tim par Finances Tim, une nouvelle division de Tim Hortons qui s'engage à fournir aux Canadiens des outils financiers pratiques et puissants pour gérer leurs finances quotidiennes.

La Carte de crédit Tim est une Mastercardmd par Neo Financialmc. Sans aucuns frais annuels1, elle vous permet d'obtenir des points FidéliTim partout où vous magasinez2; jusqu'à 5 points par dollar dépensé sur la plupart des achats pour l'essence, l'épicerie et le transport en commun, et jusqu'à 15 points par dollar dépensé sur des achats admissibles lorsque vous numérisez votre carte FidéliTim dans les restaurants Tim Hortons. Cela veut dire que les invités pourront profiter plus rapidement de plus de café, de boissons et d'aliments gratuits dans les restaurants Tim Hortons.

« Près de cinq millions de Canadiens utilisent activement l'appli Tim Hortons chaque mois. Nous tenions à offrir à nos invités les plus fidèles le moyen d'accumuler de plus en plus de points FidéliTim sur leurs dépenses quotidiennes tels que l'essence, l'épicerie et les transports en commun5 », a déclaré Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons.

Vous pouvez faire une demande pour obtenir la Carte de crédit Tim, être approuvé(e) et gérer votre carte via l'appli Tim Hortons sur votre téléphone.

Les étudiants, les nouveaux arrivants et toute personne n'ayant pas d'antécédents de crédit ou une faible cote de crédit se verront proposer une version de la Carte de crédit Tim qui leur permettra d'accumuler des points FidéliTim et d'améliorer leur cote de crédit4.

« Nous avons conçu la carte de crédit la plus attrayante pour les Canadiens qui aiment Tim Hortons et qui veulent profiter de plus de café, de boissons et d'aliments gratuits. Nous pensons qu'il s'agit d'une nouvelle option financière intéressante pour des millions de Canadiens, y compris les nouveaux arrivants et les étudiants qui cherchent à établir des antécédents en matière de crédit », a ajouté M. Sturm.

Inscrivez-vous à la liste d'attente au financestim.ca pour être mis au courant en premier de la disponibilité de la Carte de crédit Tim au cours des prochains mois.

____________________________ La Carte de crédit Timmd, par Neo Financialmc, est délivrée par ATB Financial en vertu d'une licence de Mastercard International Incorporated.

Mastercardmd est une marque déposée et le logo en cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.

1 Le taux d'achat en pourcentage de la Carte de crédit Timmd est de 20,99 % à 25,99 % et le taux d'avance de fonds est de 22,99 % à 27,99 %. Pour le Québec : Relevés mensuels; aucuns frais mensuels ou annuels; délai de grâce de 21 jours; le paiement minimum est le plus élevé des deux montants suivants : 10,00 $ ou 5,0 % du solde total du relevé; taux d'achat de 20,99 % à 24,99 % et taux d'avance de fonds de 22,99 % à 25,99 %. Le taux d'intérêt standard pour les achats et les avances de fonds dépend de notre analyse de votre demande de crédit, de votre profil de crédit et de votre province. Veuillez consulter votre convention de titulaire de carte au moment de votre demande pour connaître votre taux. 2 La loi interdit de gagner des points FidéliTimmc pour certains achats. 3 Dans les restaurants participants au Canada. Des conditions s'appliquent. Consultez l'appli Tim, le www.timhortons.ca/fidelitim ou le www. financestim.ca pour en savoir plus. 4 Lorsque vous effectuez vos paiements en totalité et à temps chaque mois. 5 Costco et Walmart sont exclus de l'offre d'accumulation de points.



À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

À PROPOS DE NEO FINANCIAL

Neo Financial est une entreprise de technologie qui simplifie les finances en réinventant la manière de dépenser, d'épargner, d'investir et d'obtenir des prêts hypothécaires. Créée par les deux cofondateurs de SkipTheDishes en 2019, Neo a recueilli plus de 299 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs de premier plan et a été reconnue comme l'une des plus grandes entreprises de technologie en démarrage au Canada par LinkedIn. Cette entreprise, dont les sièges sociaux se situent à Winnipeg et à Calgary, est soutenue par de grands investisseurs en Amérique du Nord. Neo pour les affaires fournit des solutions financières à Intuit TurboImpôtmd, à la Baie d'Hudson et à plus de 10 000 autres partenaires dans tout le pays. Pour en savoir plus, visitez le neofinancial.com/fr-CA.

À PROPOS D'ATB FINANCIAL

ATB Financial est une institution financière de l'Alberta qui possède des actifs de 55,8 milliards de dollars, et qui constitue un important moteur de croissance économique dans la province. Nous aidons les Albertains à traverser des périodes économiques difficiles depuis 1938. Aujourd'hui, plus de 5 000 membres de l'équipe d'ATB Financial sont fiers d'offrir une expérience exceptionnelle à près de 800 000 clients par l'intermédiaire de nos nombreuses succursales et agences, notre centre de soutien à la clientèle ouvert 24 heures sur 24, nos quatre centres pour les entrepreneurs et nos services bancaires numériques. L'entreprise offre ses services à ses clients en Alberta et ailleurs.

7 juin 2023 à 06:00

