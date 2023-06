Lancement de Neomabs Biotechnologies, une entreprise dédiée au développement de nouvelles immunothérapies pour le traitement du cancer





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Développer de nouvelles générations d'immunothérapies pour traiter les leucémies pédiatriques encore incurables : tel est l'objectif de Neomabs Biotechnologies, une nouvelle entreprise de biotechnologie montréalaise spécialisée dans la découverte et le développement de thérapies innovantes en oncologie.

Fruit d'un partenariat tant stratégique que novateur entre des acteurs clés de l'écosystème des sciences de la vie, la création de Neomabs a été rendue possible grâce à un financement de pré-amorçage de 2M$ mené par Theodorus, avec la participation du Fonds d'investissement Eurêka. Neomabs compte également le CQDM, Immune Biosolutions et le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine parmi ses partenaires.

Neomabs oeuvre à développer des anticorps thérapeutiques dirigés contre des cibles inédites -néo-antigènes- contre les leucémies pédiatriques aiguës dont 20% à 30% des enfants atteints décèdent encore aujourd'hui. La découverte de ces cibles est notamment rendue possible grâce aux expertises du chercheur Étienne Caron, de son associée Isabelle Sirois et de la Dre Sonia Cellot au CHU Sainte-Justine. En effet, Étienne Caron, également professeur sous octroi adjoint au département de pathologie de l'Université de Montréal, utilise des méthodes ultraperformantes de protéomique, d'immunopeptidomique et de spectrométrie de masse computationnelle qu'il jumèle à une biobanque unique de spécimens leucémiques, de xénogreffes dérivées de patients et de modèles de leucémies humaines artificielles pilotées par la Dre Sonia Cellot, hémato-oncologue et clinicienne-chercheuse au CHU Sainte-Justine. C'est cette combinaison d'expertises qui est à la source des anticorps développés par Neomabs.

L'entreprise a ainsi conclu une entente de licence exclusive mondiale sur les néo-antigènes identifiés au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, par le biais de Axelys, partenaire du CHU Sainte-Justine pour la gestion et la commercialisation de ses actifs de propriété intellectuelle.

« Nous sommes ravis du lancement de cette nouvelle entreprise à Montréal. C'est l'aboutissement d'un partenariat unique entre Theodorus et le CQDM, lancé en 2021, qui avait comme objectif d'identifier des programmes de recherche innovants en développement de nouvelles thérapies et d'accélérer leur commercialisation par la création de nouvelles entreprises en sciences de la vie au Québec, a déclaré Patricia Escoffier, Directrice chez Theodorus. Nous sommes fiers de pouvoir mener cette ronde de financement et de participer à ce partenariat unique qui favorisera la création d'une réelle opportunité commerciale pour cette technologie prometteuse ».

« Le Fonds Eurêka a été mis en place dans l'objectif de soutenir le développement de nouvelles entreprises technologiques innovantes en stade de préamorçage comme Neomabs. Nous sommes fiers de soutenir de jeunes entreprises prometteuses qui évoluent dans des secteurs phares de notre économie, comme les sciences de la vie, et qui développent des technologies grâce à une collaboration étroite avec le milieu. », souligne Benoit Leroux, président du Fonds d'investissement Eurêka.

« Le Fonds Eurêka propulse les jeunes entreprises technologiques innovantes comme Neomabs Biotechnologies, qui travaillent à améliorer le bien-être de la population québécoise. En soutenant leur création, on permet l'émergence de nouvelles thérapies issues des centres de recherche publics qui auront un effet réel sur la santé des gens », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est heureux de contribuer activement, par le biais de son excellence académique et clinique, à l'émergence de ce nouveau modèle de partenariat dédié à transformer le parcours de soins des enfants atteints de cancer », affirme Dr Jacques L. Michaud, directeur de la recherche au CHU Sainte-Justine.

« Nous sommes fiers de nous joindre à ce groupe unique de partenaires pour soutenir la croissance de Neomabs et accélérer le développement de nouveaux traitements pour lutter contre les cancers pédiatriques, déclare Jesse Paterson, directeur principal du développement des affaires au CQDM. C'est un parfait exemple de la façon dont le CQDM contribue au développement d'un écosystème québécois solide dans le domaine des sciences de la vie en réunissant les bons partenaires et les innovations les plus prometteuses.

« Ce partenariat stratégique avec NeoMabs permettra d'identifier la prochaine génération d'anticorps thérapeutiques pour traiter les leucémies pédiatriques. Grâce à notre passion commune et à nos ressources partagées, nous sommes convaincus de pouvoir améliorer la qualité de vie des jeunes patients ainsi que de leurs familles », souligne Luc Paquet, président et chef de la direction de Immune Biosolutions et président du conseil d'administration de Neomabs.

« Neomabs illustre tout à fait la qualité de l'écosystème québécois de biotechnologies que Axelys souhaite accompagner dans sa croissance et sa maturation, afin de faire naître, croître et rayonner des chefs de file proposant des thérapies pour des patients atteints de maladies graves et souvent sans alternative thérapeutique », précise Catherine Gagnon, vice-présidente, développement des affaires et investissements chez Axelys.

À propos de Theodorus

Theodorus est un fonds de capital de risque dédié aux investissements en stade précoce dans le domaine des sciences de la vie. Le fonds investit principalement dans les entreprises en biotechnologies, technologies médicales et technologies de la santé qui ont développé des innovations de rupture. Au-delà de son rôle financier, Theodorus joue un rôle actif dans le développement de ses entreprises en portefeuille, en les accompagnant vers le succès. Aujourd'hui, le fonds gère plus de 100M$ d'actifs qui ont permis de supporter plus de 40 entreprises. Theodorus a des bureaux à Montréal et à Bruxelles.

À propos du Fonds d'investissement Eurêka

Le Fonds d'investissement Eurêka a pour mission de stimuler la commercialisation des innovations issues de la recherche publique québécoise en effectuant des investissements permettant le développement de nouvelles entreprises technologiques innovantes. Il vise également l'attraction d'autres investisseurs au stade du préamorçage dans les entreprises dont la propriété intellectuelle est issue de la recherche publique québécoise. Le Fonds est capitalisé par le gouvernement du Québec, par le biais du Fonds du Développement Économique du Québec, et est géré et administré par Investissement Québec.

À propos du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine



Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à l'Université de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et plus efficaces et d'avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit 280 chercheurs, dont plus de 140 chercheurs cliniciens, ainsi que plus de 550 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine , le plus grand centre mère-enfant au Canada. recherche.chusj.org

À propos du CQDM

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique dont la mission est de financer le développement d'outils et de technologies innovants qui accéléreront la découverte et le développement de médicaments plus sûrs et plus efficaces. Nous réunissons des organisations pharmaceutiques de renommée mondiale, des entreprises canadiennes de biotechnologie, les meilleurs chercheurs des secteurs public et privé, ainsi que les gouvernements canadien et québécois. L'approche collaborative du CQDM comble l'écart de financement nécessaire pour stimuler l'innovation dans les secteurs universitaire et privé, en particulier en ce qui concerne la recherche au stade précoce. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cqdm.org, ainsi que les pages du CQDM sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Immune Biosolutions

Immune Biosolutions est une entreprise qui utilise les propriétés uniques du système immunitaire aviaire pour générer de nouveaux anticorps qui serviront au développement de nouvelles immunothérapies notamment pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses. La mise en place de partenariats externe fait partie intégrante du développement stratégique d'Immune Biosolutions. L'entreprise est localisée à Sherbrooke (Québec) Canada. immunebiosolutions.com

À propos de Axelys

Axelys est la société de développement et de transfert d'innovations issues de la recherche publique du Québec. Elle contribue à la prospérité économique et sociale de la province en accélérant la maturation et le déploiement d'inventions, de savoir-faire ou de processus à haut potentiel pour en faire des innovations qui auront la capacité d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Elle contribue également à la création d'entreprises scientifiques issues de la recherche publique. Plus d'informations : www.axelys.ca

