Iyuno étend sa présence mondiale avec l'acquisition du studio turc Ak'la Kara





Sa portée s'étend désormais sur 35 marchés à l'échelle mondiale

LOS ANGELES, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Iyuno, un fournisseur mondial de solutions de localisation et de distribution de médias pour l'industrie du divertissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Ak'la Kara International, un studio de doublage basé à Istanbul. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Après l'acquisition, Ak'la Kara International sera rebaptisé Iyuno Turkey. Cette acquisition étend davantage la portée d'Iyuno dans la région EMEA et fournit des offres globales de bout en bout pour le marché turc.

Ak'la Kara Interntaional, l'un des studios de doublages les plus connus en Turquie, a fourni des services linguistiques pour des films emblématiques et des séries virales du monde entier à une clientèle mondiale comprenant Netflix, Amazon Prime Video, Discovery et Riot Games.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre acquisition d'Ak'la Kara International, un important fournisseur de services linguistiques en Turquie, a déclaré David Lee, directeur général de Iyuno. Alors que l'appétit des consommateurs pour le contenu n'a jamais été aussi important, la nécessité d'un fournisseur unique de la chaîne d'approvisionnement est essentielle aux stratégies de distribution des producteurs de contenu à l'échelle mondiale. Avec cette acquisition, Iyuno continuera de répondre aux besoins de nos clients en matière de services linguistiques en accroissant notre présence opérationnelle et en élargissant notre portée mondiale. »

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Iyuno visant à se concentrer sur l'expansion mondiale, à améliorer les services créatifs et à investir dans la technologie afin de fournir des offres entièrement intégrées et complètes à ses clients. Cette récente expansion d'Iyuno en Turquie marque le 35e marché où Iyuno s'est établi.

À PROPOS D'AK'LA KARA INTERNATIONAL

Ak'la Kara International (aklakara.tv) a été créé suite au partenariat de Sava? Özdural et Kerem Kobanbay. C'est l'un des studios de doublage les plus renommés de Turquie situé à Istanbul. Depuis sa création, Ak'la Kara est le partenaire privilégié des plus grands fournisseurs de contenu nationaux et étrangers, distributeurs, chaînes de télévision, plateformes numériques, sociétés de jeux vidéo et de publicité. Grâce à ses services de localisation, l'entreprise réalise des projets de la plus haute qualité avec les meilleurs traducteurs, artistes et professionnels techniques.

À PROPOS D'IYUNO

Iyuno (iyuno.com) est le principal fournisseur de services de localisation du secteur des médias et du divertissement. En tant que partenaire mondial de confiance des studios de divertissement, des plateformes de streaming et des créateurs les plus reconnus au monde, il offre des services de localisation de bout en bout, qu'il s'agisse de doublage, de sous-titrage et de services d'accès à la gestion des médias, de transformation et de distribution, dans plus de 100 langues pour tous les types de plateformes de distribution de contenu. L'héritage collectif de 75 ans de l'entreprise est inégalé en termes d'expertise opérationnelle, de mise à l'échelle, de capacité et d'étendue des services. Tirant parti des meilleurs talents créatifs et techniques, des installations de pointe et des technologies de prochaine génération, l'entreprise possède maintenant la plus grande empreinte mondiale avec 67 bureaux dans 35 pays. L'envergure et l'approche axée sur le client de l'entreprise lui permettent de mettre l'accent sur sa mission qui consiste à relier le contenu et les gens. Pour en savoir plus, suivez @IyunoHQ et #WeAreIyuno sur les plateformes sociales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2093740/Iyuno_Turkey_PR.jpg

7 juin 2023 à 03:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :