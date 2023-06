CitiusTech Healthcare Technology étend ses activités en Europe pour créer un modèle mondial de prestation de services





VARSOVIE, Pologne, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- CitiusTech Healthcare Technology Pvt. Ltd., l'un des principaux fournisseurs de services, solutions et plateformes technologiques dans le domaine des soins de santé, a annoncé l'expansion de sa présence à Varsovie, en Pologne. Cette initiative stratégique aidera CitiusTech à étendre son modèle de prestation de services à l'échelle mondiale grâce à son incursion sur le marché européen, puis à consolider sa position dans le domaine de la technologie des soins de santé. CitiusTech s'engage à fournir des solutions technologiques exceptionnelles à ses clients dans le monde entier. Ce nouveau bureau se concentrera sur des domaines tels que la transformation numérique, l'ingénierie des produits, les services cloud, les données et l'IA.

Rajan Kohli, PDG de CitiusTech, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre nos activités à la Pologne, un pays doté d'un solide vivier de talents et d'une économie en pleine croissance. Cette expansion nous rapprochera de nos clients, nous aidera à être plus agiles et renforcera notre modèle de prestation à l'échelle mondiale afin d'offrir une expérience améliorée à nos clients actuels. En outre, nous avons bon espoir que cette expansion nous aide à jeter des bases solides pour notre future croissance dans la région européenne. »

L'environnement commercial favorable de la Pologne, le soutien de son gouvernement et son accès à l'Europe en font une destination attrayante pour les entreprises technologiques cherchant à étendre leur présence. CitiusTech reste déterminé à attirer et à encourager les talents locaux, à créer des opportunités d'emploi et à contribuer à la croissance de l'économie locale.

CitiusTech est un partenaire de choix pour les principales organisations de soins de santé et de sciences de la vie internationales souhaitant accélérer l'innovation numérique, stimuler la transformation des entreprises et favoriser la convergence à l'échelle du secteur. Au fil des ans, CitiusTech a constamment investi dans l'expertise des domaines des soins de santé et des sciences de la vie et dans les technologies nouvelle génération pour offrir des solutions de transformation numérique, d'ingénierie des produits, de cloud pour le secteur de la santé, de gestion des données, d'analyse et d'IA.

À propos de CitiusTech

CitiusTech Healthcare Technology Pvt. Ltd. est un fournisseur de premier plan de technologie numérique et de services de consultation pour les payeurs, les fournisseurs, les technologies médicales et les entreprises du secteur des sciences de la vie. Avec plus de 8 500 professionnels des technologies de la santé dans le monde, CitiusTech alimente l'innovation numérique des soins de santé, la transformation des entreprises et la convergence à l'échelle du secteur pour plus de 140 organisations, grâce à des technologies, des solutions et des produits nouvelle génération. Ses principaux domaines d'intérêt comprennent l'interopérabilité des soins de santé, la gestion sécurisée des données, l'analyse de la qualité et du rendement, les soins fondés sur la valeur, l'expérience patient, l'imagerie médicale, la santé connectée, la convergence payeur-fournisseur, la coordination des soins et la gestion de la santé de la population. L'expertise technologique de pointe de CitiusTech, son expertise approfondie dans le domaine de la santé et sa forte concentration sur la transformation numérique permettent aux entreprises de soins de santé et des sciences de la vie de se réinventer pour obtenir de meilleurs résultats, accélérer la croissance, accroître l'efficacité, et finalement avoir un impact significatif sur les patients. Suivez CitiusTech sur Twitter et LinkedIn.

Contact pour les médias :

Saviera Barretto

[email protected]

+91-8424917719

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2080281/CitiusTech_Logo.jpg

6 juin 2023 à 23:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :