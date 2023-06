NinjaOne améliore la gestion des correctifs pour atténuer les failles de sécurité





AUSTIN, Texas, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- NinjaOne, une plateforme de gestion informatique moderne et cloud-native pour les fournisseurs de services gérés (MSP) et les départements informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir apporté des améliorations à la gestion des correctifs NinjaOne, fournissant ainsi les dernières solutions de correctifs automatisées pour maintenir les opérations commerciales et assurer la sécurité des organisations.

La correction de bugs est une tâche pénible et chronophage, mais aussi une étape cruciale pour sécuriser les environnements informatiques modernes, où les experts technologiques sont désormais tenus de gérer plus d'appareils que jamais en raison du passage au travail à distance et au travail hybride. NinjaOne simplifie le processus grâce à un nouveau tableau de bord des corrections, des améliorations aux correctifs automatisés Linux et macOS, et une flexibilité de planification de correction.

Avec la gestion des correctifs NinjaOne, les entreprises peuvent automatiquement corriger n'importe quel appareil à partir d'une console centralisée et facile à utiliser, et automatiser chaque étape du processus, réduisant le temps de correction de 90 %.

Ils ont aussi désormais accès à :

Nouveau tableau de bord de correction ? Grâce à ce tableau de bord, les clients peuvent voir l'état de la correction pour tous leurs terminaux et répondre immédiatement aux correctifs qui ont échoué ou qui ont été oubliés.

? Grâce à ce tableau de bord, les clients peuvent voir l'état de la correction pour tous leurs terminaux et répondre immédiatement aux correctifs qui ont échoué ou qui ont été oubliés. Fonctionnalité de correctif Linux ? Les clients peuvent désormais déployer facilement le système d'exploitation et les correctifs tiers pour les distributions Linux courantes en mode natif dans la console de la plateforme NinjaOne.

? Les clients peuvent désormais déployer facilement le système d'exploitation et les correctifs tiers pour les distributions Linux courantes en mode natif dans la console de la plateforme NinjaOne. Correctifs tiers Mac ? Les organisations peuvent facilement déployer des correctifs pour des applications tierces communes sur les appareils macOS afin d'obtenir une visibilité plus claire sur l'état des correctifs de tous les terminaux Mac.

Les organisations peuvent facilement déployer des correctifs pour des applications tierces communes sur les appareils macOS afin d'obtenir une visibilité plus claire sur l'état des correctifs de tous les terminaux Mac. Souplesse en matière de planification des correctifs ? Cela permet de planifier des mises à jour plusieurs fois au cours d'une semaine, de fixer des dates récurrentes et de sauter des mois si besoin.

« NinjaOne a simplifié l'ensemble du processus de gestion des correctifs, ce qui nous a permis d'identifier et de corriger les failles et d'atténuer les problèmes de sécurité, a déclaré Nesta Hayward, directeur de la technologie de National Fire and Safety. Nous avons également été en mesure d'automatiser les fastidieuses activités de correction, ce qui a permis à nos équipes de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques et les relations avec les clients. »

« Les organisations d'aujourd'hui sont constamment menacées, avec des centaines de cyberattaques signalées chaque semaine, a déclaré Rahul Hirani, vice-président principal de la gestion des produits pour NinjaOne. Grâce à ces dernières avancées, NinjaOne respecte son engagement d'aider les clients à mettre facilement à jour les appareils Windows, Mac et Linux à partir d'une seule plateforme centralisée et facile à utiliser. »

NinjaOne est une solution de gestion informatique unifiée qui simplifie le fonctionnement des équipes informatiques. NinjaOne permet aux fournisseurs de services gérés et aux équipes informatiques d'automatiser, de gérer et de corriger toutes leurs missions de gestion des terminaux au sein d'une plateforme unique rapide, moderne et intuitive, afin d'améliorer l'efficacité technique et la satisfaction des utilisateurs.

