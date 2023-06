VPN Proxy Master déploie la dernière protection Wi-Fi pour sécuriser les données Internet des utilisateurs





SINGAPOUR, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lemon Clove Pte. Limited (Singapour) est fier d'annoncer la sortie de Wi-Fi Protection pour VPN Proxy Master. Cette dernière amélioration renforce l'engagement de VPN Proxy Master à fournir une technologie de pointe et à assurer la sécurité des données Internet de ses utilisateurs.

On estime que plus de 40 % des utilisateurs ont vu leurs informations compromises alors qu'ils utilisaient le Wi-Fi public, généralement dans les restaurants et cafés, les bibliothèques et les hôtels. Il existe peu de réseaux sécurisés sur le Wi-Fi public, qui pourrait abriter des virus, et cela représente une grande chance pour les pirates d'accéder illégalement aux informations personnelles des utilisateurs, notamment leurs données financières. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une protection Wi-Fi.

Wi-Fi Protection, disponible sur VPN Proxy Master pour iOS, Android, Windows et Mac, offre une solution complète qui permet de protéger les activités en ligne des utilisateurs sur les réseaux Wi-Fi publics, comme ceux des hôtels, des aéroports et des cafés. Grâce au chiffrement de l'utilisation Internet des utilisateurs, en particulier leur adresse IP, leur historique de navigation et leurs activités en ligne, la solution Wi-Fi Protection empêche les pirates d'intercepter ou de trafiquer les données personnelles des utilisateurs. Elle offre également des vitesses de connexion ultra-rapides, permettant aux utilisateurs d'accéder aux sites Web et au contenu du monde entier en toute transparence, que ce soit dans un espace public ou à la maison.

La sécurité d'Internet est d'une importance primordiale dans le paysage numérique d'aujourd'hui, en particulier lors de l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics. Grâce à la solution Wi-Fi Protection améliorée, les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet en toute tranquillité, sachant que leurs informations personnelles sont protégées contre les menaces potentielles.

À l'approche de la fête des Pères, VPN Proxy Master encourage les utilisateurs à protéger la vie privée et la sécurité de leurs proches sur Internet en leur offrant l'expérience VPN ultime. Pour célébrer cette occasion, VPN Proxy Master offre trois mois supplémentaires gratuits, disponibles sur https://vpnproxymaster.com/ .

Pour bénéficier de Wi-Fi Protection, les utilisateurs peuvent télécharger et installer VPN Proxy Master sur le site officiel : https://vpnproxymaster.com/download/ .

À propos de VPN Proxy Master

VPN Proxy Master, dont le siège est à Singapour, fournit des services VPN sécurisés et rapides depuis son lancement en 2018. Avec plus de 150 000 000 utilisateurs qui lui font confiance dans le monde, VPN Proxy Master propose plus de 6 000 serveurs sécurisés dans plus de 50 régions. La méthode de cryptage AES-256, leader de l'industrie, assure un niveau élevé de protection des données, protégeant l'activité Internet des utilisateurs contre les pirates et les logiciels malveillants. VPN Proxy Master a pour objectif de permettre aux clients d'accéder à distance aux ressources réseau dans le monde entier tout en garantissant la sécurité des données en ligne.

Pour en savoir plus sur VPN Proxy Master, visitez https://vpnproxymaster.com/

6 juin 2023 à 22:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :