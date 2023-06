La surconsommation d'antibiotiques menace la prévention des IST, selon l'AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) se réjouit de la décision de l'Union européenne de réduire la résistance aux antimicrobiens (AMR) de 20 % dans l'Union d'ici à 2030. Dans le cadre de cette initiative, la stratégie devrait décourager l'utilisation généralisée de la prophylaxie pré et post-exposition comme principale méthode de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), au profit de la promotion de l'utilisation systématique du préservatif.

« Les pays industrialisés courtisent un nouveau désastre de santé publique en abandonnant les préservatifs et en déplaçant la prévention des IST vers des interventions biomédicales. La dépendance excessive à l'égard des antibiotiques entraîne l'incubation de souches de gonorrhée, de chlamydia et de syphilis résistantes aux traitements à un rythme alarmant. Si les médicaments conventionnels commencent à échouer au niveau de la population, ces bactéries autrefois courantes et traitables pourraient se transformer en maladies mortelles », a déclaré Michael Weinstein, président d'AHF. « Les préservatifs doivent faire partie de la solution au problème de la résistance aux antimicrobiens, car l'exposition répétée aux bactéries entraîne inévitablement une résistance aux médicaments, et seule la protection par une barrière peut contribuer à garantir que les antibiotiques restent un outil de traitement viable à long terme. »

A propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

