CGTN : Pourquoi la Chine reste-t-elle sur la voie de la prospérité commune ?





PÉKIN, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Liu Jinliang, un apiculteur de deuxième génération du district de Miyun, dans la banlieue nord-est de Pékin, pratique l'apiculture multiboîtes. Il est le premier apiculteur chinois à utiliser avec succès cette technique introduite par le gouvernement du district en 2016.

Il a fallu cinq ans au jeune apiculteur pour appliquer pleinement la nouvelle technique, et il aide désormais sa famille et les apiculteurs locaux à vivre une vie « douce ».

Sous l'impulsion de Liu Jinliang et du gouvernement local, environ 30 pour cent des apiculteurs de Miyun ont aujourd'hui adopté la nouvelle technique, augmentant ainsi considérablement la production et la qualité de leur miel. Plus de 360 agriculteurs à faible revenu de Miyun sont sortis de la pauvreté depuis qu'ils ont rejoint le projet d'apiculture.

« Grâce à mon exemple, je peux motiver les gens autour de moi. Et ces gens peuvent donner du pouvoir à d'autres autour d'eux aussi. Ainsi, nous pourrons parvenir à une prospérité commune », a déclaré Liu Jinliang à CGTN.

La filière apicole de Miyun a généré environ 130 millions de yuans (18,91 millions de dollars) de chiffre d'affaires en 2020, soit une augmentation de 19,3 % par rapport à 2019. Encouragés par ce qui a été réalisé à Miyun, de plus en plus d'apiculteurs chinois se sont tournés vers la technique d'apiculture multiboîtes pour augmenter leur production de miel tout en améliorant la qualité.

Le président chinois Xi Jinping a un jour cité un vieil adage chinois, « La clé pour diriger un pays est d'abord d'enrichir le peuple », pour expliquer pourquoi le pays aspire à la prospérité commune. L'histoire de Liu Jinliang donne une idée de l'exploration par la Chine des voies pour atteindre cet objectif.

Une philosophie axée sur les personnes

« La clé pour diriger un pays est d'abord d'enrichir le peuple. »

L'adage vient du Shiji, ou les Mémoires du Grand Historien, un monumental livre d'histoire de la Chine antique compilé il y a environ 2 000 ans ; il présente la philosophie traditionnelle chinoise de la gouvernance : le peuple commun est considéré comme le fondement d'un pays, et ce n'est que lorsque le peuple prospère que le pays peut prospérer.

C'est un classique de la sagesse chinoise qui est aujourd'hui intégré à la philosophie de gouvernance du gouvernement chinois.

En citant l'adage lors d'un rassemblement célébrant les succès de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et ses modèles de lutte contre la pauvreté, le président Xi Jinping a promis que le pays adhérerait à la philosophie de développement centrée sur les populations et suivrait invariablement le chemin de la prospérité commune.

« Nous avons toujours été déterminés à nous tenir aux côtés du peuple et avons toujours insisté sur le fait que l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de la vie des populations et la prospérité commune représentent les exigences essentielles du socialisme », a déclaré Xi Jinping.

Le gouvernement du district de Miyun est à l'origine du succès de Liu Jinliang. Il a aidé les apiculteurs locaux à apprendre des techniques d'apiculture avancées et leur a fourni gratuitement des abeilles reines de grande qualité.

Pour mieux aider les apiculteurs, le gouvernement de district a également fourni une aide financière pour soutenir une trentaine de projets dans le secteur, avec un investissement d'environ 100 millions de yuans, pour aider à standardiser et à industrialiser l'apiculture commerciale.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-05/Why-does-China-stick-to-the-path-of-common-prosperity--1kob98IUhB6/index.html

https://youtu.be/Lom4HnpR2xI

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Lom4HnpR2xI

6 juin 2023 à 21:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :