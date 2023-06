JMGO lance la série N1 de projecteurs à cardan à laser triple couleurs pour offrir une expérience de calibre cinéma en tous lieux





Fort du succès de son Kickstarter, JMGO permet aux utilisateurs du monde entier de profiter de visuels de calibre cinématographique et d'une portabilité inégalée

SHENZHEN, Chine, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- JMGO, un pionnier des projecteurs intelligents, est fière d'annoncer le lancement de la série N1, une famille de projecteurs à cardan à laser trois couleurs, sur Amazon US et son site Web international .

Les projecteurs de la série N1, à savoir N1 Ultra , N1 Pro et N1 , intègrent le moteur de pointe de laser triple couleur de JMGO dans un support de type cardan, offrant une expérience cinématographique captivante n'importe où, n'importe quand. Avec une capacité évaluée à 800 CVIA Lumens1, la gamme N1 propose des projecteurs 1080P portables et modernes, qui peuvent être transportés sans effort à une seule main. Le N1 Pro améliore la qualité d'image grâce à sa luminosité supérieure de 1 500 lumens CVIA et sa résolution native de 1080p. En tant que modèle phare, le N1 Ultra projette une image 4K brillante à 2 200 CVIA Lumens et a reçu un retour très positif de la part de cinéphiles, de publications technologiques de renom et même de cinéastes, après une campagne de financement participatif extrêmement réussie.

Des visuels de qualité cinématographique approuvés par des cinéastes primés aux Oscars

Après la conclusion triomphante de la campagne de financement participatif en avril, les projecteurs haute performance ont été livrés aux premiers participants du Kickstarter, qui ont été nombreux à publier leurs expériences de première main sur les médias sociaux. Les cinéastes primés aux Oscars Adam Leipzig , Edd Lukas et Rachel Morrison ont adopté avec enthousiasme le N1 Ultra, tant à la maison qu'au travail.

« La reconnaissance que nous avons reçue des passionnés de cinéma, des producteurs professionnels et des utilisateurs indépendants confirme que la technologie laser triple couleur est la bonne voie à suivre, a déclaré Will Wang, responsable des produits chez JMGO. En innovant continuellement dans la technologie optique, nous visons à orienter et transformer l'industrie des projecteurs. »

Hautes performances alimentées par une technologie laser propriétaire

Au coeur de la série N1 se trouve une technologie optique révolutionnaire, MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) Triple Color Laser Optics, que les ingénieurs de JMGO ont mis deux ans à mettre au point et à perfectionner. La technologie laser, la source lumineuse de projection la plus avancée et la plus puissante, a été largement adoptée par les cinémas haut de gamme. Les projecteurs laser offrent une luminosité, un contraste et une couverture de la gamme de couleurs inégalés, une performance difficilement atteignable pour les modèles LED, tout en démontrant une durabilité remarquable par rapport aux projecteurs à lampes. Grâce au laser triple couleur, la solution laser la plus fine qui émet directement trois lasers distincts rouge, vert et bleu, la série N1 produit une large gamme de couleurs atteignant 110 % de la gamme BT.2020 avec la plus grande précision (Delta E<1), éliminant le besoin d'utiliser une roue ou des filtres de phosphore. La performance remarquable et reconnue du moteur laser MALC lui a valu d'être recommandé par des critiques estimés de Trusted Reviews , Android Central , Gizmodo et d'autres médias encore.

La technologie optique exclusive de JMGO améliore encore l'expérience offerte par le laser triple couleur. En étroite collaboration avec Nichia, JMGO a mis au point la technologie d'empilage laser modularisé, améliorant de 10 à 15 % l'efficacité optique, tout en réduisant les dimensions de 40 % et les coûts de production de 30 %. Ainsi, JMGO a réussi à réduire la taille du moteur laser et de l'intégrer dans un boîtier élégant, rendant les projecteurs laser triple couleur, souvent considérés comme des produits haut de gamme, accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs.

En outre JMGO, lance la technologie Dynamic Light Speckle Reducer Technology (LSR), qui vise à résoudre un problème commun des projecteurs laser triple couleur : les taches laser. Ce module exploite les vibrations aléatoires et fréquentes d'un diffuseur pour contrer l'interférence entre les faisceaux rouge, vert et bleu qui provoque ces taches. Ceci se traduit par une réduction de plus de 96 % des artéfacts indésirables.

En outre, le moteur laser MALC intègre le système de diffuseur à quatre couches, utilisant un objectif de diffuseur doté de 400 partitions miniatures pour atteindre une uniformité de luminosité de plus de 95 %, dépassant la moyenne de 85 % de l'industrie.

Portabilité et ajustabilité supérieures

La série N1 permet aux utilisateurs d'emporter partout où ils vont une image de qualité cinéma alimentée par un laser triple couleurs. Alors que la plupart des modèles portables disponibles sur le marché ont besoin d'un objet en plus, comme un livre, pour ajuster l'angle de projection, les concepteurs de JMGO ont ingénieusement intégré le projecteur laser dans un support de type cardan. Grâce à cette innovation, le projecteur peut s'incliner horizontalement et verticalement, permettant aux utilisateurs de diffuser leurs séries préférées au plafond en orientant simplement l'objectif vers le haut, sans avoir besoin d'utiliser un support dédié.

L'installation du projecteur elle aussi est un jeu d'enfant : il suffit aux utilisateurs de pointer l'objectif vers la surface de projection souhaitée, un peu comme un spot. La fonction de correction d'affichage instantanée de type cardan s'active en même temps que l'angle change pour s'assurer que l'image reste nette et focalisée. La série N1 est toujours prête à divertir les utilisateurs, qu'ils se détendent à la maison, organisent des fêtes dans la cour ou s'aventurent en plein air.

Prix et disponibilité

Les modèles N1 Ultra , N1 Pro et N1 sont disponibles en vente sur Amazon US et le site international de JMGO au prix de 2 299 $, 1 699 $ et 999 $, respectivement. La série N1 sera également lancée sur Amazon France et Allemagne en juillet.

À propos de JMGO

Depuis 2011, JMGO s'engage à offrir des expériences immersives sur grand écran sous diverses formes de portabilité et de polyvalence. Alliant un design fonctionnel au divertissement de haute qualité, JMGO s'efforce de construire un écosystème de divertissement tout-en-un réunissant l'appareil, le contenu, la plateforme et les logiciels destiné au marché mondial.

Remarque

1.CVIA Lumens est la dernière norme de luminosité établie par la China Video Industry Association. Elle spécifie la mesure de la luminosité avec une température de couleur allant de 6 000 K à 18 000 K, et la valeur de l'écart de couleur Duv, évaluée sur la base d'un test 9 points du champ blanc, ne doit pas dépasser ±0,015.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092743/JMGO_N1_Series.jpg

6 juin 2023 à 21:27

