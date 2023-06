Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête en Mauricie





SHAWINIGAN, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui en Mauricie, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

À la suite de la visite de le Cité de l'énergie de Shawinigan, le président de l'UMQ a rencontré les élues et élus municipaux pour échanger sur les priorités de la région.

« Ma tournée me permet de bien comprendre les défis des gouvernements de proximité. Cela est d'autant plus important dans un contexte où nous devrons négocier prochainement un nouveau pacte avec Québec. Je salue l'engagement des mairesses et maires, conseillères et conseillers de la Mauricie, qui portent à bout de bras une multitude d'enjeux », a mentionné le président de l'UMQ.

« Les responsabilités municipales s'accumulent, mais les revenus ne suivent pas. La pression est colossale. Il sera primordial que le prochain pacte corrige l'iniquité fiscale entre Québec et les municipalités » a précisé le président du caucus régional de la Mauricie et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers.

Le prochain arrêt du président de l'UMQ sera à Nicolet dans le Centre-du-Québec, le 7 juin prochain. Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

6 juin 2023 à 19:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :