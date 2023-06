Un nouveau siège social américain à la fine pointe de la technologie pour Premier Tech à Montgomery





MONTGOMERY, Ala., le 6 juin 2023 /CNW/ - Premier Tech a inauguré aujourd'hui son nouveau siège social américain pour son groupe d'affaires Systèmes Automatisés à Montgomery, en Alabama. Avec cette nouvelle installation ultramoderne, qui représente un investissement de 33 millions de dollars, Premier Tech renforce sa présence aux États-Unis et son engagement, autant envers ses clients que le marché américain. Cette annonce a lieu quelques semaines après l'inauguration d'une nouvelle usine de Premier Tech Systèmes Automatisés dans la région de Salt Lake City, en Utah - un investissement de 13 millions de dollars.

Le nouveau bâtiment de 167 000 pieds carrés sera un hub de solutions pour les clients américains de Premier Tech, ce qui permettra de réduire le temps de réaction et de renforcer la relation de confiance. Par conséquent, l'Expérience client sera améliorée et l'exécution des projets sera facilitée.

« L'inauguration de ces bureaux est le fruit de plusieurs mois de travail acharné pour nos équipes de Rivière-du-Loup et de Montgomery, en collaboration avec nos partenaires locaux comme Chambless King Architects. Notre nouveau siège social américain s'inscrit dans notre volonté de moderniser nos installations partout dans le monde et d'améliorer l'Expérience client dans tout le pays », affirme Simon Roy, président et chef de l'exploitation chez Premier Tech Systèmes Automatisés.

« L'établissement de Premier Tech à Montgomery pour y poursuivre sa croissance est une excellente nouvelle, tant pour la région de River que pour l'ensemble de l'Alabama. Montgomery se démarque en matière de développement économique en Alabama, si bien que les records de création d'emplois qu'elle a établis l'année dernière lui permettent de se positionner comme chef de file de l'État en la matière. Avec une telle croissance à Montgomery, il n'est pas étonnant que l'Alabama se classe parmi les dix États les plus attirants du pays pour les entreprises », a déclaré Kay Ivey, gouverneure de l'Alabama.

« Premier Tech est un chef de file mondial dans la fabrication d'équipements d'emballage et de traitement sophistiqués, et sa nouvelle installation à Montgomery aidera cette entreprise de haute-performance à réaliser pleinement son potentiel de croissance », affirme Greg Canfield, secrétaire du Département du Commerce de l'Alabama. « L'ouverture de ce pôle technologique représente une étape importante pour Premier Tech et une excellente nouvelle pour la région de Montgomery », ajoute-t-il.

« Ces investissements jouent un rôle important dans l'augmentation de la qualité de nos produits, comme le revêtement en poudre. Ils permettent aussi l'intégration d'un plancher technique, afin de tester l'équipement à pleine vitesse et les charges utiles, ainsi que d'un centre de formation dédié à nos clients et à nos équipiers. Notre nouveau siège social prépare donc le terrain afin de répondre à la croissance de nos ventes et d'offrir une expérience globale encore meilleure pour nos clients », déclare Jeffrey A Kotila, directeur de site.

Le leadership de Premier Tech s'illustre dans ce projet, comme l'indique Ed Castile, secrétaire adjoint au commerce pour les programmes de main-d'oeuvre/directeur exécutif de l'AIDT :

« Nous sommes constamment épatés par Premier Tech et son Équipe Leadership, autant à Montgomery qu'au Canada. En voyant leur engagement vis-à-vis la qualité de leurs produits, la recherche d'une main-d'oeuvre locale et leur implication dans la communauté de Montgomery, il devient évident que Premier Tech est un leader dans l'industrie. Leur investissement en Alabama contribue à montrer au reste du monde que l'Alabama est l'endroit idéal pour travailler! »

Depuis le lancement de ce projet de modernisation en 2020, 55 nouveaux emplois ont été créés et 78 emplois ont été consolidés à l'usine actuelle de Montgomery - dans les bureaux comme à la production - pour un effectif total de 133 équipiers. La configuration de cette nouvelle installation permet d'envisager des investissements supplémentaires qui pourraient contribuer à doubler cet effectif d'ici 2028.

« Nous sommes heureux d'accueillir Premier Tech à Montgomery, et apprécions l'investissement de 33 millions de dollars de l'entreprise dans notre communauté », dit Stephen Reed, maire de Montgomery. « Premier Tech saura mettre à profit la position de Montgomery en tant que centre en plein essor dans les domaines de la logistique avancée, de la technologie et du transport pour accroître son empreinte mondiale grâce à des stratégies novatrices et durables. Nous avons hâte de développer ce partenariat au fil des années à venir. »

Doug Singleton, de la commission du comté de Montgomery, affirme que « le monde entier peut voir que le comté de Montgomery est un espace favorable aux affaires! Au nom de tous les membres de la commission du comté de Montgomery, je tiens à féliciter Premier Tech pour l'ouverture de sa nouvelle installation dédiée à son groupe d'affaires Systèmes Automatisés. Nous apprécions leur présence dans notre communauté, et leur soutien constant envers Montgomery ».

« L'implantation du siège social américain de Premier Tech Systèmes Automatisés ajoute à la vitalité économique de Montgomery. Cette magnifique installation moderne représente aujourd'hui un symbole d'optimisme et d'engagement envers l'avenir de Premier Tech et de Montgomery », indique LaBarron Boone, président du conseil d'administration de la chambre de commerce de la région de Montgomery.

L'activité de Premier Tech aux États-Unis remonte aux origines de l'entreprise, en 1923. Cent ans plus tard, Premier Tech continue à investir et à se diversifier dans le marché américain grâce à la force motrice de ses cinq usines et ses 372 équipiers répartis dans 33 États à travers le pays.

À propos de Premier Tech

Faire la différence en unissant Passion et Technologies, voilà comment Premier Tech se distingue depuis maintenant 100 ans. Une équipe unique propulsée par une volonté commune, celle d'offrir des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars et se déploie à l'international grâce à ses cinq groupes d'affaires et à plus de 5 200 équipiers dans 28 pays. Jeune de 100 ans, Premier Tech voit infiniment plus loin.

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com.

SOURCE Premier Tech ltée

6 juin 2023 à 18:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :