Soirée hommage Québecor 2023 - Québecor honore Monique Miller et Serge Fiori pour l'ensemble de leur carrière





MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui, après un long intermède, que la traditionnelle Soirée hommage Québecor fera son retour pour une 8e édition. Ce soir, au Chalet du Mont-Royal, Québecor soulignera la carrière exceptionnelle de Monique Miller et de Serge Fiori, deux des artistes les plus marquants de l'histoire de la culture québécoise. On remettra à chacun d'eux un Prix Hommage Québecor accompagné d'une bourse de 50 000 $. Plus de 400 personnalités du milieu des arts et des affaires se joindront à Québecor afin de les honorer et de les remercier pour leur inestimable apport à la culture d'ici, à notre société.

« Notre culture fait écho à ce que nous sommes. Elle nous permet de savourer et de faire prospérer notre langue, de nous remémorer notre histoire, d'imaginer notre avenir. Elle porte et fait rayonner la singularité du Québec, en chacun de nous et à travers le monde. Monique Miller et Serge Fiori, vous avez significativement contribué à façonner le paysage culturel du Québec. Au travers vos oeuvres, nous nous reconnaissons et nous nous rejoignons; nous appréhendons ce que signifie être Québécoise et Québécois. Merci et bravo » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Monique Miller , lauréate du Prix Hommage Québecor

Née à Montréal, Monique Miller découvre le théâtre alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. À cette époque, le monde culturel québécois est à l'aube de son extraordinaire effervescence qui succédera à la Seconde Guerre mondiale. Monique en tombe amoureuse et ne le quittera plus. Elle y dédira sa carrière qui durera plus de sept décennies et s'épanouira avec lui en y laissant son empreinte inoubliable. De la radio, au théâtre, au cinéma et à la télévision, la passion et le talent exceptionnels de Monique ne cessent de surprendre et d'émerveiller ses collaborateurs et son public. Elle enchaine les succès, probablement parce qu'elle choisit chacun de ses rôles minutieusement et s'y investit avec une rigueur et une intention propres aux plus grands du milieu artistique. Au cours de sa longue et prolifique carrière, elle est maintes fois honorée. Elle est notamment nommée Officière de l'Ordre du Canada en 2001, puis Grande Officière de l'Ordre national du Québec en 2011.

Serge Fiori , lauréat du Prix Hommage Québecor de la chanson

Serge Fiori est un auteur-compositeur-interprète parmi les plus influents de l'univers musical québécois. Il est l'un des membres fondateurs du groupe Harmonium qui, dans les années soixante-dix, a connu une gloire fulgurante et bouleversé le Québec et le reste du monde. Si la présence de Serge dans la sphère publique oscille parfois, son amour et sa dévotion pour la musique et pour le Québec ne s'épuisent jamais. Il collabore, entre autres, avec Richard Séguin, Neil Chotem, Yvon Deschamps, Nanette Workman et Normand Corbeil. Il mentore de nombreux jeunes artistes québécois émergents. Il inspire de nombreuses créations dans plusieurs sphères artistiques, allant du cirque aux oeuvres symphoniques. L'ampleur de son oeuvre est reconnue et honorée à de très nombreuses occasions. En 2019, il est notamment nommé au Panthéon des auteurs et des compositeurs canadiens ainsi que Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

La Soirée hommage Québecor

« La culture québécoise fait partie intégrante de la raison d'être de Québecor qui travaille quotidiennement afin de soutenir et faire rayonner le talent de ses artisans, ceux qui la crée et la font vivre. Cette Soirée s'inscrit au coeur de cet engagement. Elle vise d'abord à souligner et à honorer la carrière exceptionnelle de certains de nos plus grands artistes québécois, mais, surtout, elle nous permet de les remercier officiellement pour leur inestimable contribution à la culture d'ici » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Au fil des ans, la Soirée hommage Québecor a souligné l'oeuvre d'éminentes personnalités de la scène culturelle québécoise, dont Denise Boucher, Louise Forestier, Andrée Lachapelle, Patsy Gallant, Claude Gauthier, Armand Vaillancourt, Renée Claude, Janine Sutto, Gilles Vigneault, André Brassard, Marcel Dubé, Monique Leyrac et Raymond Lévesque.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

