Soins infirmiers : une formation collégiale essentielle pour le réseau de la santé et des services sociaux





QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une visite effectuée hier au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour rencontrer des stagiaires ainsi que des finissantes et finissants en soins infirmiers, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, ont tenu à réitérer l'importance de la formation collégiale pour soutenir le réseau de la santé et des services sociaux.

En plus de confirmer le fait que la formation collégiale en soins infirmiers est plus pertinente que jamais, les ministres ont aussi annoncé que les travaux entourant sa modernisation seront accélérés. En effet, suite à des travaux préparatoires conduits depuis 2022, la modernisation débutera dès l'automne 2023. Il est prévu que les travaux d'élaboration de la formation renouvelée seront complétés au printemps 2025.

Dans le but de permettre à plus de personnes d'accéder à la formation collégiale en soins infirmiers, une importante opération de coordination des demandes d'admission a eu lieu ce printemps. Grâce à cet effort, une relance a été faite auprès d'environ 300 candidates et candidats refusés au premier tour d'admission de l'automne par manque de places. En effet, ceux-ci ont été informés qu'il y avait des places disponibles dans les autres cégeps à proximité, où on pouvait les accueillir. Un soutien supplémentaire personnalisé, par téléphone ou par courriel, a été réalisé auprès de certains candidats et candidates dans leur démarche d'admission. Finalement, en collaboration avec le Regroupement des collèges en région, les candidates et candidats désirant suivre leur formation en région pourront être admissibles aux bourses Parcours.

Citations :

« Il a été pour moi très inspirant de rencontrer ces futurs infirmiers et infirmières, qui sont motivés et convaincus que leur formation collégiale les a préparés adéquatement à prêter main-forte au réseau. Grâce à cette formation en soins infirmiers, des milliers de soignantes et soignants qualifiés sont à l'oeuvre depuis longtemps au Québec, et ce, dans toutes les régions. Les personnes qui s'intéressent à cette profession ne devraient pas hésiter à faire une demande d'admission. Grâce au Programme de bourses Perspective Québec, les étudiantes et étudiants en soins infirmiers peuvent recevoir jusqu'à un maximum de 9 000 $. Je remercie nos établissements collégiaux, qui jouent assurément un rôle de premier plan pour offrir à notre société les personnes diplômées dont elle a besoin. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Québec a besoin des finissantes et finissants de la formation collégiale en soins infirmiers. Cette formation joue, depuis de nombreuses années, un rôle essentiel pour donner au Québec des soignantes et soignants qualifiés et professionnels qui possèdent des compétences techniques et humaines indéniables. Nous travaillons maintenant à l'actualiser pour l'adapter aux différentes réalités d'aujourd'hui et ainsi assurer la relève dans le domaine. Dans le cadre de notre visite, nous avons d'ailleurs pu échanger avec certains étudiants et étudiantes en soins infirmiers du collégial qui nous ont fait part de suggestions très intéressantes, que nous allons analyser. Cette formation est là pour rester et je profite de l'occasion pour lancer un appel à toutes et à tous. Les personnes qui s'intéressent au domaine de la santé devraient assurément remplir une demande d'admission dans un cégep. Avec la mise en oeuvre du Plan santé, nous mettons en place des changements essentiels à la fois pour les patients et pour le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Le programme d'études Soins infirmiers est offert par 46 cégeps et par trois établissements privés.

est offert par 46 cégeps et par trois établissements privés. Selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, à l'automne 2022, 10 562 personnes étaient inscrites au programme d'études Soins infirmiers .

. Selon les données de l'enquête Relance (2022) faite auprès des récents titulaires du DEC en soins infirmiers occupant un emploi, 94 % exerçaient un emploi en lien avec leur formation environ 10 mois après l'obtention de leur diplôme.

Au collégial, les bourses Perspective Québec sont de 1 500 $ par session. Elles seront versées après chaque session admissible.

Pour plus d'information sur le Programme de bourses Perspective Québec et faire une demande : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective/faire-demande-bourse

Pour plus de détails sur les bourses Parcours : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-parcours-mobilite-etudiante

