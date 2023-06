Cintas Corporation prolonge sa désignation Fortune 500





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) figure depuis six ans d'affilée au classement Fortune 500, en arrivant au n° 473 du classement Fortune 500 2023. La publication a publié le classement annuel lundi matin.

Pour élaborer sa liste annuelle Fortune 500, le magazine prend en compte les entreprises américaines qui déposent des états financiers auprès d'un organisme gouvernemental et les classe en fonction de leurs derniers revenus disponibles au 31 mars de chaque année civile.

Le plus récent exercice complet de Cintas est son exercice 2022 ? clôturé il y a plus d'un an le 31 mai 2022 ? avec des revenus records de 7,855 milliards de dollars, correspondant à une augmentation de 10,39 % par rapport à sa performance de l'exercice 2021 (7,116 milliards de dollars).

« Obtenir une nouvelle désignation Fortune 500 est une reconnaissance fantastique de l'engagement de nos 43 000 employés-partenaires à offrir une valeur incroyable à nos clients, jour après jour », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction, Cintas. « Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que nous accordent nos clients, et continuons à identifier des solutions plus sûres, plus propres, plus vertes, plus durables et plus innovantes qui les aident à rester prêts et à garder une longueur d'avance ? à la fois pour leurs employés, mais aussi pour les personnes qu'ils servent. »

Cintas a clôturé son exercice 2023 la semaine dernière, le 31 mai 2023. Au cours des trois premiers trimestres de son bénéfice divulgué pour l'exercice financier 2023, Cintas a déclaré des revenus de 6,531 milliards de dollars, un total qui a dépassé de 13,0 % les revenus équivalents de l'exercice 2022 (5,780 milliards de dollars).

Depuis sa première entrée au classement Fortune 500 en 2018, les revenus de Cintas ont augmenté de 47,6 % par rapport à l'exercice 2017 (5,323 milliards de dollars).

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :