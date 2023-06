DIOS note au moins 20 affleurements de pegmatite sur sa propriété LeCaron lithium agrandie récemment et identifie un groupe très anomal en lithium dans les échantillons ramassés par DIOS





MONTRÉAL, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration (« Dios ») (TSX-V: DOS) rapporte au moins 20 affleurements de pegmatite sur les claims LeCaron et plusieurs autres peuvent être extrapolés sur images-satellites récemment étudiées (particulièrement sur le bloc nord).



Les 64 claims du bloc LeCaron-Sud lithium couvrent une section prospective est-ouest de 12 km de long hôte du pluton de granodiorite d'Uskawasis2 avec poches/lentilles de pegmatites et 5-30% dykes bordant une bande NE de paragneiss et volcanites.

La propriété est centrée sur un groupe d'anomalies de lithium métal dans des sédiments de lacs combinées à 13 tills très anomaux ayant été échantillonnés par Dios (plus de 14 ppm Li & jusqu'à 29.5 ppm Li dans la fraction minéraux lourds). Il s'agit de beaux tills car hors limites de l'ancienne mer de Tyrrell. D'autres éléments-critiques anomaux (césium plus de 2 ppm, jusqu'à 5 ppm) sont présents dans les sédiments de lacs. Les claims sont aussi situés au voisinage de plusieurs linéaments magnétiques E-O & ONO recoupant le patron régional NE-SO.

Le nouveau bloc de 39 claims LeCaron-Nord lithium est situé juste au nord des claims décrits précédemment. Il couvre une section prospective de 10 km de long renfermant les marges favorables magnétiques & pegmatitiques du pluton granodiorite/monzo-granite d'Uskawasis3. Ces claims renferment plusieurs séries plurikilométriques d'affleurements rocheux blanchâtres. Les ratios géochimiques indiquent des pegmatites fertiles.

Le projet LeCaron lithium agrandi compte 103 claims (54,14 km carrés) en 2 principaux blocs, au nord du Lac LeCaron à environ 15 km au NNE de la centrale hydroélectrique de EM-1, à la Baie James Eeyou-Istchee, au Québec, dans la sous-province de La Grande, environ 15km de sa limite avec la sous-province d'Opinaca. Des travaux de terrain seront entrepris en juillet et août.

La signature géochimique du projet LeCaron est comparable à celle de Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec valeurs plus élevées dans l'environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium (essaims de dykes pegmatitiques riches en lithium-tantale) fut découvert et foré avec succès en partenariat Dios/ Ressources Sirios sous supervision d'Harold Desbiens Géo M.Sc., V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contact information :

Marie-José Girard, P. Geo M.Sc., 43-101 QP

President Tel. 514 923-9123 [email protected] Website: www.diosexplo.com

6 juin 2023 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :