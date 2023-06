Sequoia India & Southeast Asia devient Peak XV Partners





Sequoia India & Southeast Asia, la plus grande société de capital-risque dans la région qui gère plus de 9,2 milliards USD via 13 fonds, s'appelle à présent Peak XV Partners* à l'échelle mondiale. Le changement de marque intervient après que Sequoia Capital (US/Europe), Sequoia China et Sequoia India & Southeast Asia décident de devenir des entreprises indépendantes avec des marques distinctes. Peak XV était le nom original donné au mont Everest et symbolise la poursuite incessante d'objectifs audacieux par les fondateurs.

Shailendra Singh, directeur général, Peak XV Partners : « C'est un nouveau départ pour nous en tant que Peak XV Partners, mais contrairement à la plupart des débuts, c'est une opportunité pour nous de bâtir sur les bases posées au cours des 17 dernières années. Notre société continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle et d'investir à partir de l'ensemble de fonds le plus récemment levés axés sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est. »

Depuis leur création, Sequoia Capital (US/Europe), Sequoia China et Sequoia India/SEA ont été construits en tant qu'entreprises distinctes avec une prise de décision indépendante en matière d'investissement. Au fil des ans, les stratégies pour chaque entreprise ont divergé et l'échelle et le leadership dans différentes régions géographiques ont commencé à entraîner une confusion de marque et des conflits de portefeuille. Cette situation a conduit les dirigeants de chaque entreprise à décider collectivement de passer à des partenariats totalement indépendants avec des marques distinctes, afin de servir de la meilleure manière les fondateurs et les commanditaires.

« Nous voyons émerger des entreprises de toutes les régions avec des ambitions mondiales. La flexibilité qui vient avec la nouvelle structure ouvrira une opportunité mondiale illimitée et contribuera à générer davantage de valeur pour nos fondateurs et nos commanditaires », déclare Singh.

Au cours des 17 dernières années, Sequoia India & SEA a levé 13 fonds, investi dans plus de 400 startups, avec plus de 50 entreprises évaluées à 1 milliard USD et plus. Le portefeuille a vu 19 introductions en bourse et plusieurs fusacs à succès, ce qui a donné lieu à 4,5 milliards USD de sorties réalisées. L'équipe d'investissement est dirigée par 11 directeurs généraux qui évoluent au sein de la société depuis plus de 12 ans en moyenne.

Peak XV Partners continuera d'investir sur l'ensemble des phases (démarrage, capital-risque, croissance) et des secteurs tels que SaaS, l'IA, les outils de développement, la cybersécurité, l'infrastructure cloud, la climatech, la fintech, les technologies de la santé et le grand public. La société renforcera encore ses programmes uniques et pionniers, comme Surge et Spark qui ont été très bien accueillis par les fondateurs.

L'entreprise reste toujours engagée à aider les fondateurs audacieux à construire des entreprises emblématiques qui peuvent être des leaders sectoriels régionaux et mondiaux.

À propos de Peak XV Partners

Peak XV Partners*, anciennement connu sous le nom de Sequoia Capital India & Southeast Asia, est une société de capital-risque et d'investissement de croissance axée sur l'Inde, l'Asie du Sud-Est et au-delà. La société s'engage à aider les fondateurs audacieux à construire des entreprises emblématiques qui peuvent être des leaders régionaux et mondiaux des secteurs SaaS, de l'IA, des outils de développement, de la cybersécurité, de l'infrastructure cloud, de la climatech, de la fintech, des technologies de la santé et grand public.

Au cours des 17 dernières années dans la région, Peak XV Partners a levé 9,2 milliards USD dans 13 fonds et investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 50 entreprises évaluées à 1 milliard USD et plus, et 40 entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions USD. Le portefeuille comprend également 19 introductions en bourse et plusieurs fusacs à succès, ce qui a donné lieu à ce jour à 4,5 milliards USD de sorties réalisées.

Pour de plus amples renseignements sur Peak XV Partners, rendez-vous sur www.peakxv.com

*Prononcez peak fifteen

6 juin 2023 à 17:00

