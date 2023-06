Des commerçants de Montréal-Nord votent en faveur d'une SDC





MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Les commerçants situés sur les rues Pie-IX et de Charleroi à Montréal-Nord ont franchi une étape importante en vue de la création d'une Société de développement commercial (SDC) le 31 mai dernier. Il s'agit d'une première pour la région du nord-est de Montréal, et cela témoigne de la volonté des commerçants de miser sur le dynamisme de leurs artères commerciales.

Les commerçants se sont exprimés en faveur de la création d'une SDC afin d'augmenter la promotion et de convaincre les clients de consommer localement sur les artères commerciales de Montréal-Nord. Ils souhaitent utiliser l'apport financier de l'arrondissement et de la Ville de Montréal pour lancer davantage d'initiatives dans le but d'augmenter la vitalité commerciale du quartier.

Maude Royal, présidente de l'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX et propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert sur le boulevard Pie-IX, considère qu'il s'agit d'une bonne nouvelle et a ajouté « Nous franchissons une nouvelle étape importante qui améliorera la qualité de vie sur nos artères, c'est aussi un pas important pour mettre en valeur nos commerces dynamiques et diversifiés ».

Cette démarche a bénéficié du soutien et de l'accompagnement du Pôle qui a facilité le travail vers cette prise en charge par les commerçants de leur secteur d'affaires. Selon Jean-François Gosselin, directeur général de l'organisation, la démarche sera bénéfique, « à long terme, cela aidera à mieux promouvoir nos commerces qui répondent aux besoins de notre communauté. Nous avons des commerçants dynamiques et ils nous en ont donné une nouvelle preuve aujourd'hui », a-t-il ajouté.

L'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX

L'Association des commerçants représente près de 170 commerçants qui ont pignon sur la rue De Charleroi et sur le boulevard Pie-IX à Montréal-Nord. Elle travaille au développement de projets de promotion, d'animation et d'aménagement et assure une représentation des intérêts de ses membres. Fondée en 2006 sur la rue De Charleroi, l'Association élargit son territoire en 2018 et regroupe dorénavant les entreprises du boulevard Pie-IX situées entre les boulevards Henri-Bourassa et Industriel.

