3iQ et Stablecorp annoncent une intégration pour faciliter l'intégration des investisseurs et débloquer des fonds entièrement numériques





3iQ tire parti des solutions Onboarding-as-a-Service et Embedded Digital Money de Stablecorp pour simplifier l'accès à son Global Crypto Asset Fund primé et débloquer une nouvelle série de fonds entièrement numériques.

TORONTO, 6 juin 2023 /CNW/ - 3iQ et Stablecorp, deux des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers d'actifs numériques, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à numériser entièrement l'accueil et l'intégration au Global Crypto Asset Fund (« QGCF ») primé de 3iQ. Cette numérisation, alimentée par les solutions Onboarding-as-a-Service (« OaaS ») et Embedded Digital Money de Stablecorp, permettra également à 3iQ d'offrir pour la première fois une nouvelle génération de fonds entièrement numériques. Ces fonds entièrement numériques seront en mesure d'accroître l'automatisation, l'envergure mondiale et l'efficacité, ainsi que de libérer une innovation exponentielle dans la construction de fonds par rapport aux gestionnaires de fonds qui dépendent des voies traditionnelles d'actifs fiduciaires.

La technologie OaaS de Stablecorp crée un flux numérique sur mesure, intuitif, conforme et sécurisé favorisant l'intégration pour répondre aux besoins particuliers de 3iQ en tant que courtier sur le marché non réglementé dans l'espace des actifs numériques. En tirant parti de cette technologie, 3iQ prévoit d'être en mesure de réduire considérablement le temps d'intégration au QGCF et d'améliorer et d'automatiser les rapports et la surveillance à l'interne et à l'externe.

De plus, en tirant parti de la technologie Embedded Digital Money pour les fonds futurs, 3iQ peut facilement convertir les souscriptions d'actifs fiduciaires entrants en argent numérique, comme la cryptomonnaie US (USDC) ou la cryptomonnaie stable canadienne (QCAD) de Stablecorp, dans un environnement axé entièrement sur la connaissance de la clientèle. Cela améliore considérablement l'efficacité des souscriptions et des rachats, ainsi que le mouvement mondial des actifs au sein des fonds, tout en simplifiant les rapports et en ouvrant de nouvelles stratégies numériques natives.

« Les activités de 3iQ sont fondées sur nos racines dans les actifs numériques. Nous sommes notamment le premier gestionnaire d'actifs numériques réglementé au Canada, le premier grand fonds boursier coté en bitcoin et le cofondateur de Stablecorp. 3iQ est heureux de collaborer davantage avec Stablecorp et d'utiliser sa technologie pour faire progresser notre mission qui consiste à apporter des actifs numériques réglementés partout dans le monde. Nous lançons ce projet avec nos fonds existants, comme le QGCF, mais nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de déployer des fonds entièrement nouveaux dans ce cadre jusqu'en 2023 et au-delà », a déclaré Fred Pye, chef de la direction et président de 3iQ.

« Les actifs numériques et l'argent numérique circulent extrêmement rapidement, et l'un des défis de l'utilisation des voies d'actifs fiduciaires traditionnelles et de la technologie d'intégration est qu'ils ajoutent des frictions inutiles à une technologie aussi révolutionnaire », a déclaré Alex McDougall, chef de la direction de Stablecorp. « Stablecorp s'est associé à 3iQ pour créer une solution visant explicitement à numériser complètement le processus d'un bout à l'autre afin de créer une expérience utilisateur transparente. L'avenir de la gestion de fonds sera entièrement numérique, et ce que 3iQ et Stablecorp ont créé est un élément clé pour y parvenir. »

La nouvelle expérience d'intégration numérique de 3iQ pour le QGCF est accessible aux investisseurs qualifiés sur le site Web www.3iq.ca . 3iQ et Stablecorp prévoient de continuer à déployer de nouvelles expériences d'intégration et nouveaux fonds entièrement numériques au cours de 2023 et au-delà.

À propos de 3iQ Fondé en 2012, 3iQ Corp. (3iQ) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds de placement d'actifs numériques au Canada. 3iQ a été le premier gestionnaire de fonds d'investissement canadien à offrir un fonds d'investissement public en bitcoin, le Bitcoin Fund (TSX : QBTC) (TSX : QBTC. U) et un fonds d'investissement public, The Ether Fund (TSX : QETH.UN) (TSX : QETH. U). Plus récemment, 3iQ a lancé le FNB 3iQ Bitcoin (TSX : BTCQ) (TSX : BTCQ. U) et le FNB 3iQ Ether (TSX : ETHQ) (TSX : ETHQ. U). 3iQ offre aux investisseurs des produits de placement pratiques et familiers qui favorisent l'exposition aux actifs numériques.

À propos de Stablecorp Stablecorp est une société canadienne de technologie financière de premier plan qui conçoit des solutions numériques intégrées dans les domaines du paiement, de l'investissement, du financement de la chaîne d'approvisionnement, des taux de change en chaîne et de l'espace de négociation des actifs numériques. Grâce à son portail financier Grapes et à ses solutions API, Stablecorp a créé une série de services d'intégration et de solutions financières numériques intégrées qui alimentent différents cas d'utilisation financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.stablecorp.ca et https://www.grapesfinance.com .

À propos de la cryptomonnaie stable canadienne La cryptomonnaie stable canadienne (QCAD) est un dollar canadien numérique (ou cryptomonnaie) entièrement réservé émis par Stablecorp Digital Currencies inc. La QCAD est adossée à 1:1 avec des espèces et équivalents de trésorerie détenus par la Tetra Trust Company, un dépositaire canadien qualifié auprès d'institutions financières canadiennes. Les réserves sont attestées mensuellement par le cabinet de comptables professionnels agréés Grewal Guyatt LLP. La QCAD est disponible sur les chaînes de blocs Ethereum (« ETH »), Algorand (« ALGO ») et Stellar (« XLM »). Les rapports d'attestation mensuels se trouvent ici .

Personne-ressource pour les médias : Stablecorp

Sarah Ikalowych

[email protected]

910 448-0282

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1803425/Stablecorp_Logo.jpg

SOURCE Stablecorp

6 juin 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :