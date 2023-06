Maison Robert-Bélanger à Saint-Laurent: le passé agricole en vedette!





SAINT-LAURENT, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Saint-Laurent a dévoilé les aménagements extérieurs visant la bonification et la mise en valeur du milieu naturel présent sur le site de la maison Robert-Bélanger en présence de M. Sylvain Ouellet, conseiller de Ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal, de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et des membres du conseil de Saint-Laurent.

Ce projet a été réalisé grâce à un soutien de 1 165 000 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du programme d'aide financière de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Des aménagements en hommage au passé agricole

Les travaux réalisés contribuent à commémorer le passé agricole et rural du site tout en l'adaptant aux besoins et aux aspirations de la population d'aujourd'hui.

L'aménagement extérieur a été pensé autour du thème de l'autosuffisance, très pratiquée à l'époque et devenue tendance. On y retrouve un potager ancestral, un grand potager en deux sections, un verger et une zone boisée. La maison est entourée de végétaux ornementaux fortement utilisés au début du XXe siècle. Le potager permettra de rappeler les plantes potagères cultivées lors de cette période, dont des carottes, des fèves, des courges, du topinambour, des laitues et certaines fines herbes.

Au bout du chemin principal, on retrouve un grand verger entouré d'arbustes à petits fruits. À l'intérieur du verger, l'installation d'une longue table à pique-nique inclusive symbolise les familles nombreuses de l'époque.

Une maison bicentenaire

La maison Robert-Bélanger est, depuis 2009, un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, dont le bâtiment a été construit entre 1803 et 1806. Ce dernier fait notamment partie des cinquante plus anciennes maisons de ferme en pierre de l'île de Montréal. Le bâtiment a été restauré et fera l'objet d'une ouverture officielle à la population à l'automne prochain.

Le terrain sur lequel la demeure est située, d'une superficie de plus de 7 030 mètres carrés, détient une grande valeur écologique. Il s'inscrit à cet égard comme site clé dans le corridor de biodiversité de Saint-Laurent . Situé sur le chemin du Bois-Franc, cet espace est au coeur d'un des cinq secteurs d'intervention identifiés dans le cadre du corridor en raison de sa grande valeur écologique et historique et des potentiels de connectivité écologique avec l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand.

« En plus de mettre pleinement en valeur les espaces naturels de la maison Robert-Bélanger, les nouveaux aménagements réalisés permettront à la population de renouer avec le patrimoine bâti et le passé agricole du site. Grâce à ce projet, la Trame verte et bleue du Grand Montréal et le corridor de biodiversité de Saint-Laurent s'enrichissent tous deux aujourd'hui d'un projet unique, qui renforcera assurément la vocation touristique et culturelle ainsi que l'attractivité de la région métropolitaine. »

Sylvain Ouellet, conseiller de Ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Grâce à l'appui de nos partenaires, tels la Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec, et à l'engagement de nos équipes, les résidents et les résidentes pourront prochainement profiter de la mise en valeur des milieux naturels et agricoles autour de la maison Robert-Bélanger. Un très bel exemple de développement durable qui concilie qualité de vie, patrimoine et respect de l'environnement. Je me réjouis également des avancements des travaux de restauration de la maison Robert-Bélanger, un précieux bâtiment témoin de l'histoire agricole de Saint-Laurent au coeur de notre corridor de biodiversité. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca .

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

