Fingerprint lance Smart Signals pour combattre et prévenir la fraude





Grâce aux nouvelles fonctionnalités, Fingerprint fournit des données précises de haute qualité qui révèlent les véritables intentions de chaque visiteur, même s'ils sont anonymes

CHICAGO, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Fingerprint , la plateforme la plus précise au monde de renseignements sur les appareils, a annoncé aujourd'hui le lancement de Fingerprint Pro Plus, alimentée par la dernière innovation de l'entreprise : Smart Signals . Ces nouvelles capacités fournissent des renseignements exploitables en temps réel, appuyés par les signaux d'identification de navigateur et d'appareil de Fingerprint, utilisés par plus de 6 000 entreprises à des fins de lutte et de prévention de la fraude.

« Smart Signals marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour Fingerprint. Ces signaux permettent aux entreprises de prendre des décisions intelligentes et fondées sur des données, sur la base de renseignements exploitables fournis en temps réel. Ceci leur permet de prévenir les fraudes de plus en plus sophistiquées, tout en offrant une expérience positive aux utilisateurs de confiance, a déclaré Dan Pinto , PDG et co-fondateur de Fingerprint. Rien que le mois dernier, Fingerprint a trouvé 4,3 millions de cas robots malveillants, 14 millions d'utilisateurs en mode incognito et 21 millions d'utilisateurs naviguant avec un VPN. »

Les fraudeurs recherchent constamment de nouvelles façons de dissimuler leur identité, ce qui signifie que les plateformes et les moteurs de décision utilisés par les entreprises pour prévenir les abus doivent être plus intelligents et s'adapter rapidement aux changements des navigateurs et des applications mobiles. Fingerprint est particulièrement qualifiée pour identifier ces fraudeurs grâce à Smart Signals, un ensemble de signaux qui ne sont pas utilisés dans les anciennes solutions de prévention de la fraude et qui permettent de mieux comprendre les visiteurs anonymes. Les Smart Signals sont utilisés de concert avec les capacités d'identification des visiteurs de Fingerprint pour offrir des renseignements exploitables lorsqu'un navigateur a été trafiqué ou lorsqu'un VPN est utilisé, par exemple. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne pour les entreprises qui ont besoin de données plus précises et plus à jour afin de lutter contre les fraudeurs et de renforcer leurs stratégies d'analyse.

« Fingerprint fait partie intégrante de notre flux de travail, et les signaux intelligents la rend encore plus précise, a affirmé Pierre Roudaut, responsable principal de l'ingénierie de la division Fraude chez Checkout.com. Nous sommes heureux d'élargir notre utilisation des solutions de Fingerprint pour continuer à repérer les paiements frauduleux dans notre système. »

Smart Signals fait partie de la nouvelle offre de l'entreprise, Fingerprint Pro Plus, qui est conçue pour les organisations ayant besoin de renseignements supplémentaires afin de comprendre leurs utilisateurs anonymes, de cerner les utilisateurs malveillants et de prévenir la fraude. Parmi les signaux compris figurent :

· Détection de VPN

Détection de robots navigateurs

Détection d'altération des navigateurs

Détection de la navigation en mode incognito

Géolocalisation IP

D'autres signaux intelligents sont disponibles dans Fingerprint Enterprise, qui est conçue pour les entreprises ayant besoin de sécurité supplémentaire, de soutien et de fonctionnalités à l'échelle de l'entreprise. Parmi les signaux compris figurent :

Correspondance aux listes de blocage d'IP

Attributs bruts des dispositifs

Détection d'altération d'Android

Détection d'émulateur Android

« Fingerprint a aidé Kadeo à prévenir la fraude, a indiqué Shaun Deans, fondateur de Kadeo. Grâce à ses très précis Smart Signals, nous avons été en mesure d'identifier avec précision les utilisateurs malveillants sur les sites de nos clients, et ce sans ajouter de friction supplémentaire pour les utilisateurs de confiance. »

La plateforme de renseignement sur les appareils de Fingerprint comprend des signaux d'identification, les Smart Signals ainsi qu'une riche suite d'outils de développement. Fingerprint s'adresse principalement aux secteurs tels que les logiciels, les technologies financières, les institutions financières, les jeux en ligne, le commerce électronique et le traitement des transactions, desservant des clients tels que des équipes de gestion des risques et de prévention de la fraude, ou encore des responsables d'ingénierie et de produits, dans des organisations de toutes tailles.

Fingerprint s'intègre sans difficulté et fournit l'identification d'appareil la plus précise (jusqu'à 99,5 %), alimentant les moteurs de fraude sophistiqués pour éclairer les décisions de sécurité les plus critiques. Les utilisateurs peuvent maintenant identifier en toute confiance les menaces humaines et automatisées grâce à des renseignements sur les appareils qui ont été peaufinés pour exécuter avec précision de milliards de demandes à grande échelle.

Pour en savoir plus sur Smart Signals et la façon dont les équipes d'ingénierie et les chefs d'entreprise peuvent déjouer la fraude, inscrivez-vous dès maintenant au webinaire du 27 juin, qui commencera à 10 h 30(Heure du Pacifique)/13 h 30 (heure de l'Est). En attendant, essayez Fingerprint Pro Plus gratuitement en vous inscrivant pour une version d'essai valable 14 jours .

À propos de Fingerprint

Fingerprint, alimentée par la plateforme de renseignements la plus précise, permet aux entreprises de prévenir la fraude et d'améliorer l'expérience utilisateur. Fingerprint traite plus de 70 signaux liés aux navigateurs, appareils, réseaux et comportements des utilisateurs afin de déterminer les véritables intentions de chaque utilisateur, même s'ils sont anonymes. Grâce à son engagement envers une sécurité et une confidentialité des données de premier ordre, Fingerprint est fière d'être certifiée ISO 27001, et d'être conforme aux normes SOC 2 Type II, GDPR et CCPA. Plus de 6 000 entreprises dans le monde font confiance à Fingerprint, dont 16 % des 500 meilleurs sites Web, pour cerner les fraudeurs sophistiqués et personnaliser les expériences des utilisateurs de confiance. Pour en savoir plus, consultez le site : fingerprint.com .

6 juin 2023 à 16:04

