BCA Research lance « Private Markets & Alts Service »





BCA Research Inc, une entreprise du groupe Delinian et important fournisseur indépendant de recherche mondiale en investissements, a annoncé de jour le lancement de BCA Private Markets & Alternatives Service (PMA).

Le nouveau service ? le tout premier dédié aux marchés privés à offrir des conseils en investissement en tant que société de recherche indépendante ? fournit des renseignements, des informations et des points de vue personnalisés sur les entreprises en démarrage et en phase de croissance de tout secteur. Grâce au service PMA, les investisseurs auront accès aux marchés privés ainsi qu'à des conseils sur ce qui peut avoir un impact sur leurs portefeuilles et disposeront d'analyses et de conseils pertinents, complets et impartiaux en matière de construction de portefeuille et de décisions de gestion.

Le PMA sera dirigé par Brian Payne, directeur de la stratégie, qui était dernièrement le principal gestionnaire des 5 milliards USD du portefeuille de stratégies de diversification du Teacher's Retirement System (Fonds de pension des enseignants) de l'Illinois, et auparavant chercheur et trader chez Potomac River Capital. Brian Payne dirigera une équipe de chercheurs et d'analystes chargée d'apporter de la profondeur au sein des classes d'actifs et entre celles-ci tout en s'appuyant sur l'équipe de stratèges de BCA pour leur catégorie d'actifs individuelle et leur expertise macro. Le service comprend le capital-investissement, le crédit privé, les hedge funds et l'immobilier. Brian Payne relèvera de Nicoletta Manoleas, directrice générale de BCA Research.

Il y a actuellement de nombreux investisseurs ayant des capitaux disponibles dans l'attente d'être utilisés ; c'est pourquoi BCA Research pense que le moment est idéal pour lancer un service de marchés privés et alternatifs.

« Le capital-investissement et le crédit comptent parmi les catégories d'actifs les plus recherchées par les clients et les investisseurs désireux de diversifier leur portefeuille. Notre nouvelle stratégie leur offrira les meilleures informations possibles pour les aider à repérer des candidats de premier ordre aux fins d'une croissance durable », a déclaré Nicoletta Manoleas.

Brian Payne a ajouté : « Les investisseurs sont à la recherche de stratégies diversifiées dans l'économie post-pandémie. Notre approche consistera à exploiter le vaste univers des options privées et alternatives, à appliquer notre expertise approfondie en la matière et notre méthode d'analyse exclusive afin de leur fournir des informations prospectives, exploitables et axées sur les données. Je suis ravi de diriger la nouvelle offre et d'utiliser toute la puissance de BCA Research pour fournir le PMA à notre nombreuse clientèle qui ne cesse de croître rapidement. »

BCA Research

BCA Research est le principal fournisseur indépendant de recherche mondiale en investissements. Depuis 1949, la mission de BCA Research consiste à déterminer le degré de conviction avec lequel nos clients prennent des décisions d'investissement, en leur fournissant des analyses et des prévisions de pointe sur toutes les principales économies et catégories d'actifs. La Société, dont le siège social est à Montréal, possède des bureaux à Londres, New York, San Francisco, Hong Kong, Sydney, Le Cap et Sao Paulo.

Delinian

Le portefeuille d'activités de Delinian fournit des données, des résultats de recherche, des informations et des connexions extrêmement ciblées, ainsi que des profils et des analyses prédictives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 14:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :