PALUDO PARTICIPERA À LA COURSE SUPPORT AU MANS À L'OCCASION DU 70E ANNIVERSAIRE DE BRANDT PORSCHE

TAMPA, Floride, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Miguel Paludo, pilote de la Porsche BRANDT et septuple champion du Brésil, pilotera une Porsche spéciale 70e anniversaire avant les emblématiques 24 Heures du Mans. La GT3 de Miguel Paludo portera les couleurs du sponsor de longue date : BRANDT.

BRANDT, un détaillant leader de services agronomiques professionnels et fabricant de produits d'intrants agricoles spécialisés, a parrainé Miguel Paludo pendant des années dans des séries aussi variées que la NASCAR Truck Series, la Porsche Carrera Cup et la NASCAR Xfinity Series. Miguel Paludo revient au Mans après six ans de compétition en Carrera Cup Brasil.

« Les voitures Porsche Carrera Cup ne concourent au Mans que dans la course support, qui se déroule tous les trois ans », a déclaré Miguel Paludo. « Après avoir découvert cette course en 2017, je cherchais une occasion de revenir et de montrer au monde ce que cette équipe de BRANDT est capable de faire. Mon but, comme toujours, est de porter les couleurs de BRANDT et de remporter la victoire ».

Plus de 70 voitures participeront à la Carrera Cup. La course de 45 minutes se déroulera à 10 h 45 heure locale, juste avant le départ de la 100e manche des 24 Heures du Mans, le 10 juin, considérée comme la plus prestigieuse épreuve mondiale de sports mécaniques de 2023.

« Étant donné que nous en sommes à notre 70e année d'activité et à notre 100e année de course au Mans, cela nous a semblé être un choix naturel et un excellent moyen pour nous de développer notre activité BRANDT Europe », a déclaré Rick Brandt, PDG de BRANDT. « Je ne peux pas penser à une meilleure façon de démontrer littéralement que BRANDT est axée sur les performances, la compétition et les résultats. Notre marque mondiale sur la piste au Mans vaut tous les discours.

La Carrera Cup sera diffusée en direct sur L'Équipe TV.

Entreprise agricole de premier plan, BRANDT offre aux producteurs du monde entier des intrants agricoles novateurs. Fondée en 1953 par Glen Brandt et sa soeur Evelyn Brandt Thomas pour aider les agriculteurs de l'Illinois à adopter de nouvelles technologies rentables, l'entreprise a connu une croissance dynamique sous la direction de Rick Brandt, son PDG.

