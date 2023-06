Q4 Inc. présente la première application de gestion d'évènements IR de son genre sur la plateforme de Q4





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), la principale plateforme d'accès aux marchés financiers, est heureuse de présenter l'application Event Management (gestion d'évènements) sur la plateforme de Q4, qui permettra aux clients de bénéficier d'une préparation, d'une gestion et d'un reporting simplifiés pour la publication des résultats, les journées des investisseurs et d'autres événements clés de leur calendrier IR (relations avec les investisseurs).

L'application Q4 Event Management permettra aux clients de mieux contrôler chaque étape de la planification de leurs évènements, de gagner du temps et de centraliser toutes les demandes afin de simplifier le processus de planification. Grâce à cette nouvelle approche, les responsables des relations avec les investisseurs (« IRO ») seront en mesure d'éliminer les longs fils de communication et les demandes superflues en enregistrant les détails de l'évènement et les préférences pour tous les engagements futurs. Les clients continueront de bénéficier d'un taux de fiabilité de la plateforme pour de plus de 99 % et de l'expérience acquise lors de l'organisation de milliers d'appels d'annonce des résultats par an, y compris de nombreux évènement parmi les plus importants pour les sociétés du classement Fortune 500.

« Nous sommes fiers d'être le seul fournisseur d'IR à offrir une fonctionnalité qui est soutenue par un support premium et inégalé et qui met l'accès instantané à la gestion des événements directement dans les mains des IRO » a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « En tant que source unique de fiabilité pour le processus de planification et de préparation de l'événement, l'application Event Management fera des suggestions basées sur les performances lors d'événements précédents, les performances des pairs et la comparaison de la taille du marché pour aider nos clients dans leur stratégie globale d'évènements IR. »

La combinaison de l'application Event Management avec d'autres composants de la plateforme Q4, y compris Website Management (gestion de sites Web), Earnings Lifecyle Management (gestion du cycle de vie des publications des résultats) et Engagement Analytics (analyse de l'engagement), permettra aux IRO de lancer, d'orchestrer et d'évaluer toutes les parties de leur stratégie de communication numérique à partir d'une plateforme centralisée agrémentée d'une sécurité, d'une transparence et d'une précision inégalées sur le marché pour une exécution sans faille de leur programme d'IR. L'accès aux nouvelles caractéristiques et fonctionnalités sera mis à la disposition des clients le mois prochain.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 a son siège social à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations sur www.q4inc.com.

6 juin 2023 à 14:50

