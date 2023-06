Été-O-Parc - L'offre estivale de VSP : plus d'une centaine d'activités et de spectacles gratuits

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et Darrel Curé, préfet de la municipalité rurale de De Salaberry, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 3,7 millions de...

Tout au long de l'été, petits et grands pourront participer à une foule d'activités offertes gratuitement par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et ses organismes partenaires, mariant la lecture, le sport et le loisir. Des...