Earnix lance Pricing Accelerator pour aborder les changements du marché avec agilité et vitesse





Earnix, le fournisseur global de solutions SaaS intelligentes, composables pour assureurs, banques et prêteurs auto, annonce aujourd'hui Pricing Accelerator, un flux de travail de gestion des prix qui permet aux utilisateurs commerciaux et aux comités de tarification de prendre des décisions de tarification en temps réel, sur la base des données, en accélérant la croissance organisationnelle. La tarification dynamique, soutenue par la modélisation analytique et l'optimisation, permet aux utilisateurs de se confronter aux changements sur le marché, par exemple l'augmentation des taux d'intérêt afin de rester competitif et profitable.

Une extension de Earnix Price-It, Pricing Accelerator transforme les données complexes et l'analytique en informations exploitables. En profitant de la vaste expérience d'Earnix en termes de tarification et analytique, les responsables de tarification bénéficient de plus de précision et d'agilité pour les processus de tarification. Adapté aux professionnels de la tarification et sur la base des meilleures pratiques, Pricing Accelerator permet aux responsables de la tarification d'explorer et de visualiser plusieurs stratégies de tarification et leur impact potentiel sur les performances du portefeuille.

Avec une solide expertise dans la tarification et ses relations de longue durée avec les institutions financières, Earnix comprend que les décisions stratégiques de tarification exigent la collaboration entre les équipes analytique et commerciale. Pricing Accelerator fournit des flux de travail dédiés aux différentes équipes, tout en maintenant la connexion fondamentale entre elles.

"Avec ses puissantes fonctionnalités et son interface facile à utiliser, Pricing Accelerator pourrait révolutionner la manière dont les banques gèrent leurs stratégies de tarification," déclare Be'eri Mart, responsable global des opérations bancaires chez Earnix. "L'augmentation des taux d'intérêt a prouvé que seulement certains prêteurs peuvent s'adapter rapidement aux changements sur le marché. Earnix égalise les rapports de pouvoir, afin que toutes les principales institutions bancaires puissent réagir rapidement et de manière intelligente avec des stratégies de tarification au soutien des opérations plus rapides et plus profitables."

Pricing Accelerator est désormais disponible aux clients Earnix Banking et Auto Finance. Pour plus d'informations ou pour programmer une démonstration du produit, visitez Earnix Pricing Accelerator : Un flux de travail puissant de gestion de la tarification avec des capacités de simulation.

À propos d'Earnix

Earnix est le principal fournisseur de solutions intelligentes, composables, en cloud et importantes pour la mission à travers tarification, évaluation, souscription, personnalisation de produit et télématique. Ces solutions complètement intégrées assurent un retour sur investissement ultra rapide et sont conçues pour transformer la manière dont les sociétés d'assurance et les banques sont gérées au niveau global, en associant une valeur à chaque aspect de la société. Elle a été une source d'inovation pour Assureurs et Banques depuis 2001, avec des clients de plus de 35 pays sur six continents et des bureaux en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël.

Pour plus d'information, rendez-vous sur : earnix.com.

6 juin 2023

