Les voyageurs admissibles de 13 nouveaux pays maintenant dispensés de l'obligation de visa pour entrer au Canada





WINNIPEG, MB, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le Canada est une destination de choix pour les gens qui souhaitent faire du tourisme, des affaires ou retrouver famille et amis. C'est pour cette raison qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s'est engagé à rendre ses programmes et services d'immigration plus efficaces et plus équitables pour les gens

de partout dans le monde.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé l'ajout de 13 pays au programme d'autorisation de voyage électronique (AVE). Les voyageurs provenant de ces pays qui ont eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain valide délivré à des fins autres que l'immigration peuvent présenter une demande d'AVE plutôt qu'une demande de visa s'ils se rendent au Canada par avion. À compter d'aujourd'hui, les voyageurs admissibles provenant de pays suivants peuvent profiter du programme :

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Costa Rica

Maroc

Panama Philippines

Saint-Kitts-et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les Grenadines Seychelles

Thaïlande

Trinité-et-Tobago

Uruguay

Le voyage aérien sans visa à destination du Canada, pour un séjour d'une période pouvant aller jusqu'à six mois, permettra à des milliers de voyageurs d'affaires ou d'agrément de visiter le pays plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. Cette mesure contribuera également à la croissance de l'économie canadienne en favorisant le voyage, le tourisme et le commerce international, de même qu'en renforçant les relations du Canada avec ces pays tout en assurant la sécurité des Canadiens.

Cette décision permettra également d'éviter l'ajout de milliers de demandes au volume à traiter, ce qui permettra de traiter plus efficacement les demandes de visa et profitera au final à tous les demandeurs.

Les personnes qui détiennent déjà un visa valide peuvent continuer de l'utiliser pour voyager au Canada. Les voyageurs qui ne sont pas admissibles à l'AVE, ou qui se rendent au Canada autrement que par voie aérienne (par exemple, par voiture, par autobus, par train ou par bateau, y compris les navires de croisière), devront encore présenter un visa de visiteur. Les voyageurs sont incités à consulter le site Canada.ca/eTA pour savoir s'ils sont admissibles à l'AVE et comment en faire la demande.

Citations

« Grâce à cet ajout, un plus grand nombre de personnes du monde entier peuvent désormais se lancer dans des aventures inoubliables, explorer nos paysages variés, retrouver leur famille et leurs amis, et s'immerger dans notre culture dynamique sans devoir obtenir de visa. Cet élargissement n'est pas seulement pratique pour les voyageurs, il augmentera également les voyages, le tourisme et les retombées économiques, tout en renforçant les liens avec ces 13 pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le Canada est une destination de choix pour un très grand nombre de voyageurs dans le monde. Qu'il s'agisse de gens d'affaires, de touristes ou de gens qui rendent visite à leurs proches, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile pour eux de visiter le Canada. L'élargissement du programme d'AVE pour y inclure des pays comme les Philippines est également un élément important de notre Stratégie pour l'Indo-Pacifique, qui contribuera à nos efforts pour nous engager davantage dans la région, renforcer les liens interpersonnels et rendre les déplacements au Canada plus faciles, plus rapides et plus sécuritaires pour tous. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre d'Affaires mondiales Canada

« Le Canada a ce que le monde cherche, et nous avons hâte d'accueillir tout le monde sur nos côtes. Pour le Canada, l'élargissement de l'autorisation de voyage électronique est une étape importante pour aider notre industrie touristique à atteindre de nouveaux sommets. En simplifiant le processus d'entrée pour les voyageurs internationaux, nous envoyons un message fort que le Canada est ouvert pour les affaires, les aventures et les expériences inoubliables. Cette décision stratégique soutient notre économie des visiteur en dynamisant nos collectivités locales et en créant d'innombrables possibilités d'emploi. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des visiteurs, mais aussi de mettre en valeur les paysages à couper le souffle, les cultures diversifiées et l'hospitalité chaleureuse qui définissent le Canada. Saisissons cette occasion pour positionner fermement notre pays sur la carte mondiale du tourisme, tout en bâtissant une économie qui fonctionne pour tous. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme du Canada

« Air Canada se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui de mettre en place un processus plus convivial pour les voyageurs en vue d'obtenir l'autorisation de voyager au Canada et de prendre des vols de correspondance en passant par les plaques tournantes mondiales d'Air Canada. Le marché mondial des voyages et du tourisme est concurrentiel, et offrir aux voyageurs des moyens plus simples d'obtenir leurs autorisations de voyage profite non seulement à Air Canada, mais également à l'ensemble de l'industrie du voyage et du tourisme au Canada. »

- Lisa Pierce, vice-présidente, Ventes mondiales et Vacances Air Canada

« L'élargissement de l'exemption de visa pour les voyages aériens offre des possibilités immédiates pour YVR de se relier à davantage de pays dans le monde, y compris des destinations clés en Amérique latine et en Asie. Ce meilleur accès aux marchés mondiaux aura des retombées considérables pour notre communauté et soutiendra la croissance économique locale. Elle permet aux gens de continuer à profiter de nos expériences touristiques renommées ou de retrouver leurs proches, de créer de nouveaux emplois et d'augmenter les recettes directes de notre économie locale. »

- Tamara Vrooman, présidente-directrice générale, Administration de l'aéroport de Vancouver

Faits en bref :

L'AVE est document de voyage numérique que doivent détenir la plupart des voyageurs dispensés de l'obligation de visa pour venir au Canada par avion

ou y faire escale.

ou y faire escale. Les autorités canadiennes utilisent la demande d'AVE pour effectuer un contrôle sommaire des voyageurs aériens avant leur départ. Il en coûte 7 $ CA pour présenter une demande d'AVE et la majorité de ces demandes sont automatiquement approuvées en quelques minutes.

Pour présenter une demande d'AVE, les voyageurs n'ont besoin que d'un passeport valide, une carte de crédit, une adresse courriel et l'accès à Internet.

Près de 20,9 millions d'AVE ont été délivrées depuis l'entrée en vigueur du programme, le 1 er août 2015.

août 2015. IRCC a procédé à un premier élargissement du programme d'AVE en avril 2017 pour y inclure les citoyens brésiliens, bulgares et roumains admissibles. Le Canada a levé l'obligation de visa pour l'ensemble des citoyens bulgares et roumains au cours de la même année. Les ressortissants brésiliens admissibles continuent d'être dispensés de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent au Canada par avion.

a levé l'obligation de visa pour l'ensemble des citoyens bulgares et roumains au cours de la même année. Les ressortissants brésiliens admissibles continuent d'être dispensés de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent au Canada par avion. Au cours de la prochaine année, le Canada s'attend à recevoir 200 000 (ou 20 %) visiteurs de plus en provenance de ces 13 pays. D'ici une décennie, l'augmentation du nombre de voyageurs provenant de ces pays devrait rapporter près de 160 millions de dollars en recettes touristiques supplémentaires.

Liens connexes

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

6 juin 2023 à 13:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :