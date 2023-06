Obsidian forge sa position de leader sur le marché en élargissant la prise en charge du durcissement de position à 11 applications supplémentaires





Obsidian Security, Auth0, Datadog, Fastly, GitLab, JFrog Artifactory, Jumpcloud, Logz, Sendgrid, Tableau, Zendesk et Zuora ne sont que quelques-unes des onze autres applications désormais prises en charge par les fonctionnalités de Posture Hardening, selon l'entreprise, leader mondial de la sécurité SaaS. Cette action démontre l'engagement continu de l'entreprise à améliorer la sécurité pour un réseau de services SaaS en constante évolution, sans imposer aux utilisateurs les difficultés d'une approche SDK. En une semaine de développement concentré, le support de ces onze nouvelles applications a été achevé, ce qui souligne l'engagement d'Obsidian en faveur de l'innovation agile et du développement rapide de produits.

Après avoir lancé avec succès sa suite de solutions SSPM de nouvelle génération - Obsidian Compliance Posture Managementtm, Obsidian Integration Risk Managementtm et Obsidian Extendtm - Obsidian continue de révolutionner le paysage de la sécurité. « Notre objectif a toujours été de fournir aux équipes de sécurité et de GRC les outils qui leur permettront d'améliorer de manière mesurable leur sécurité SaaS et leur position en matière de conformité » , déclare Glenn Chisholm, Chef de produit d'Obsidian Security.

L'architecture flexible d'Obsidian, qui permet une intégration rapide et fluide de nouvelles applications, est à la base de la prise en charge de ces applications supplémentaires. Grâce à cette flexibilité, les clients peuvent intégrer rapidement de nouvelles applications et se protéger contre les risques de cybersécurité émergents sans avoir à se préoccuper de SDK difficiles à utiliser.

« Grâce à notre plate-forme, nous pouvons rapidement ajouter des applications supplémentaires pour fournir à nos clients des informations utiles sur leur situation SaaS. Nos clients bénéficient ainsi de réels avantages en matière de sécurité sans avoir à supporter des coûts de mise en oeuvre supplémentaires », explique Chisholm.

« Les besoins de nos clients restent notre priorité dans le développement des produits Obsidian. Les opinions et les points de vue de nos clients sont essentiels pour décider si nous devons continuer à prendre en charge certaines applications. Notre plate-forme est toujours aussi flexible et réactive aux besoins de nos clients. Cela leur permet de faire face aux difficultés qui surviennent dans un environnement de cybersécurité en constante évolution », a déclaré Chisholm.

Obsidian Security a récemment été désigné comme la meilleure solution de sécurité SaaS/cloud par Cyber Defense Magazine (CDM) lors de la conférence RSA 2023.

À propos d'Obsidian Security

La solution de sécurité la plus efficace, Obsidian Security, a été conçue pour réduire la surface d'attaque des services SaaS de 80% en moyenne. La plate-forme Obsidian décuple les temps de réponse aux incidents et rationalise la conformité aux politiques de l'entreprise et aux lois du secteur en utilisant des données contextuelles sur l'activité des utilisateurs, l'état de la configuration et une compréhension approfondie des intégrations de tiers dans les SaaS. Obsidian Security est utilisé par les plus grandes entreprises du Fortune 500 pour sécuriser des plateformes SaaS telles que Salesforce, GitHub, ServiceNow, Workday et Atlassian. Obsidian Security, dont le siège social est situé en Californie du Sud, est une société privée soutenue par Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Greylock Partners, IVP, GV et Wing. Pour plus d'informations, consultez le site www.obsidiansecurity.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 13:55

